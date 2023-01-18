Беспощадная мода: найдена самая странная сумочка в мире (ФОТО)

Британский дизайнер Джонатан Андерсон решил расширить модные границы и презентовал публике необычную сумку-клатч под названием Pigeon, который выполнен в форме голубя.

Самая странная сумочка в мире/ Иллюстрационное фото

Стоит отметить, что дизайнер напечатал сумку на 3D-принтере и сделал все, чтобы она выглядела максимально правдоподобно. Благодаря современным технологиям дизайнеру удалось воспроизвести голубя среднего размера в натуральную величину со всеми его природными оттенками и мельчайшими деталями: маленькими ножки, клювом и глазами.

Странный клатч не подразумевает наличие ремешков, то есть обладатели такого аксессуара должны появляться на публике буквально с голубем в руках.







Джонатан Андерсон предлагает приобрести оригинальный аксессуар на фирменном сайте "всего" за 854 доллара США — по нынешнему курсу — это более 31 тысячи гривен

Размер клатча — это примерно средний голубь в натуральную величину. Подняв правое крыло "птицы" вы сможете найти потайной отсек, в котором можно хранить мобильный телефон, кредитные карты, помаду, зеркальце или небольшой кошелек.





Данный аксессуар действительно способен выделить человека из толпы, однако клатч-"голубь", на самом деле, выглядит достаточно пугающе из-за своего гиперреализма.

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