«Аромат для ночи»: Кира Найтли представила новый парфюм Chanel

Голливудская красотка, звезда "Пиратов Карибского моря" Кира Найтли, которая сыграет главную роль в новом драматическом сериале, представила "деликатную" парфюмерную новинку от Chanel. Реклама аромата Coco Mademoiselle L'Eau Privee появилась на официальной странице бренда в Instagram.

Актриса представила "аромат для ночи", в котором присутствуют нотки апельсина, жасмина, розы, белого мускуса. Создатель парфюма Оливье Польж признался, что это самая "деликатная версия" из всех ароматов модного бренда. Он советует распылять парфюм не только на тело, но и на постельное белье, потому что он поможет расслабиться и отдохнуть после тяжелого дня.

Кира Найтли снялась в рекламе в черном длинном платье, а свой образ дополнила жемчужными украшениями, легкой укладкой и нежным макияжем. Съемка рекламы проходила в роскошном номере отеля.

К слову, звезда "Пиратов" давно сотрудничает с модным брендом и является бессменным лицом его парфюмерной коллекции Mademoiselle.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская певица Ариана Гранде выпустила новый аромат.

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