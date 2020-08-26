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Главная Новости Досуг мода Американский бренд Tommy Hilfiger выпустил свой первый хиджаб
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Американский бренд Tommy Hilfiger выпустил свой первый хиджаб

Введение хиджаба в линейку Tommy Hilfiger

сегодня, 17:19
Автор:

Любовь Блажко

Tommy Hilfiger – это американская компания, которая занимается производством одежды, обуви, парфюмерии и различных дополнительных аксессуаров. Сейчас же бренд объявил о выпуске своего первого хиджаба (традиционный арабский женский головной платок). Об этом пишет издание lemonade.

Компанию основал американский дизайнер Томми Хилфигер еще в 1985 году. Правда, громко компания смогла заявить о себе в 1992 году, когда выпустила очень успешную коллекцию мужской одежды. 

Американский бренд Tommy Hilfiger выпустил свой первый хиджаб

Американский бренд Tommy Hilfiger выпустил свой первый хиджаб. Фото: trademaster

Для изготовления нового хиджаба была использована мягкая люрексовая нить и тонкий жаккард. Эти материалы обеспечат высокую воздухопроницаемость и максимальный комфорт при носке. 

В новом хиджабе Tommy Hilfiger отображается многолетняя история и неповторимая философия этого бренда. В продаже он появился с 24 августа во всех магазинах Tommy Hilfiger и на официальном сайте этой марки. 

Стоит акцентировать внимание на том, что Tommy Hilfiger не первый бренд, который представил миру хиджаб. Ранее это делали такие известные компании, как как Nike, Decathlon, American Eagle Outfitters.


Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что H&M создал куртку для объятий на расстоянии.


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