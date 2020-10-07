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Главная Новости Досуг мода Adidas выпустил свою версию кроксов: сколько стоит новинка
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Adidas выпустил свою версию кроксов: сколько стоит новинка

Новинка от Adidas представлена в двух цветах

сегодня, 14:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Всемирно известный бренд спортивной одежды и обуви Adidas представил покупателям свою новинку. Обувь под названием Аdilette Clog является альтернативой популярным кроксам. Об этом сообщает издание 24-59.

Adidas выпустил свою версию кроксов: сколько стоит новинка

Фирменные резиновые тапочки пользуются большим спросом, поэтому не удивительно, что Adidas решил создать свою версию этой обуви, чтобы привлечь еще больше покупателей. Эти резиновые тапочки, дизайн которых похож на модель кроссовок Superstar, украшены черными полосками и логотипами бренда. А по форме они напоминают обувь Crocs, которая не только очень удобная, легкая, но и весьма практичная. 

Новинка от спортивного гиганта Adidas представлена в двух цветах — черном и белом, а купить ее пока можно только на американском официальном сайте бренда за 45 долларов (около 1300 гривен).

Напомним, что популярная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's создала яркую каллаборацию со всемирно известным брендом Adidas. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модный французский бренд представил обувь на три пальца, которая рассмешила пользователей социальной сети.


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