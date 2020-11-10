kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.11.2020

BTC/USD

15237.08

ETH/USD

446.59

LTC/USD

58.28

НБУ 10.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг дорого Пять удивительных вещей, которые по карману только богачам
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять удивительных вещей, которые по карману только богачам

С помощью этих вещей можно хорошо отдохнуть и телом, и душой

сегодня, 12:45
Автор:

Светлана Шкурупий

В мире существует много удивительных вещей, которые по карману только богатым людям. Для своего комфортного отдыха и расслабления они готовы тратить внушительные суммы. Представляем вам подборку интересных вещей, которые вызывают одновременно и удивление, и восторг.

Пять удивительных вещей, которые по карману только богачам

фото из открытых источников

Обеденная лодка с барбекю

Что может быть лучше, чем выходной день, проведенный со своей семьей на обеденной лодке. В ней есть все для комфортного отдыха: встроенный гриль, специальные места для хранения пищи, круглый стол и навес, который защитит от непогоды. Стоимость такой лодки составляет около 50 тысяч долларов. 

Пять удивительных вещей, которые по карману только богачам - фото 2

Колонки для меломана

Эта вещь точно понравится любителю громкой музыки, ведь вместе с этой колонкой можно полностью погрузиться в любимые треки. Цена такого удовольствия — 32 тысячи долларов. 

Пять удивительных вещей, которые по карману только богачам - фото 3

Готэмская тележка для гольфа

Хотите почувствовать себя Бэтменом, играя в гольф? Что ж, это вполне реально, благодаря такой готэмской тележке. Заплатите 28 тысяч долларов и наслаждайтесь поездкой. 

Пять удивительных вещей, которые по карману только богачам - фото 4

Генератор спокойствия

А вот это изобретение, пожалуй, нужно всем. С его помощью можно улучшить сон, потому что генератор использует легкие вибрации, спокойную музыку и успокаивающее освещение, чтобы подарить своему владельцу полный релакс и комфорт. А еще в нем есть мягкая кровать с водным матрасом и контроль температуры. Стоимость такого регулятора становит 30 тысяч долларов. 

Пять удивительных вещей, которые по карману только богачам - фото 5

Подводная лодка для двоих 

Для того чтобы погрузиться в подводный мир со своей второй половинкой или другом, нужно заплатить 2 млн долларов. Да, развлечение не из дешевых, зато представьте, какой адреналин и впечатления вы получите от такого путешествия. 

Пять удивительных вещей, которые по карману только богачам - фото 6

Ранее издание "Комментарии" сообщало, на какие вещи мы зря тратим деньги.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://miridei.com/interesnye-idei/neveroyatnye-fakty/19_udivitelnyh_produktov_dostupnyh_pozhaluj_tolko_millioneram/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ