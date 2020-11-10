Пять удивительных вещей, которые по карману только богачам

В мире существует много удивительных вещей, которые по карману только богатым людям. Для своего комфортного отдыха и расслабления они готовы тратить внушительные суммы. Представляем вам подборку интересных вещей, которые вызывают одновременно и удивление, и восторг.

фото из открытых источников

Обеденная лодка с барбекю

Что может быть лучше, чем выходной день, проведенный со своей семьей на обеденной лодке. В ней есть все для комфортного отдыха: встроенный гриль, специальные места для хранения пищи, круглый стол и навес, который защитит от непогоды. Стоимость такой лодки составляет около 50 тысяч долларов.





Колонки для меломана

Эта вещь точно понравится любителю громкой музыки, ведь вместе с этой колонкой можно полностью погрузиться в любимые треки. Цена такого удовольствия — 32 тысячи долларов.





Готэмская тележка для гольфа

Хотите почувствовать себя Бэтменом, играя в гольф? Что ж, это вполне реально, благодаря такой готэмской тележке. Заплатите 28 тысяч долларов и наслаждайтесь поездкой.





Генератор спокойствия

А вот это изобретение, пожалуй, нужно всем. С его помощью можно улучшить сон, потому что генератор использует легкие вибрации, спокойную музыку и успокаивающее освещение, чтобы подарить своему владельцу полный релакс и комфорт. А еще в нем есть мягкая кровать с водным матрасом и контроль температуры. Стоимость такого регулятора становит 30 тысяч долларов.





Подводная лодка для двоих

Для того чтобы погрузиться в подводный мир со своей второй половинкой или другом, нужно заплатить 2 млн долларов. Да, развлечение не из дешевых, зато представьте, какой адреналин и впечатления вы получите от такого путешествия.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, на какие вещи мы зря тратим деньги.

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