Бесполезные покупки: 5 вещей, на которые мы зря тратим деньги

Часто мы покупаем дорогие вещи, которыми пользуемся от силы несколько раз, а потом забываем об их существовании. Такие бесполезные покупки могут "ударить" по бюджету, а польза от них будет минимальная. На что не стоит тратить деньги?

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Бытовая техника для кухни

Различные бутербродницы, хлебопечки, йогуртницы, электроножи и прочая кухонная техника занимает много места, а вот используется крайне редко. Мы часто поддаемся рекламе или уговорам продавца и покупаем то, без чего можем легко обойтись. Если вы серьезно увлекаетесь кулинарией, то вполне возможно, все эти приборы вам пригодятся, но в противном случае — вы просто выбросите деньги на ветер.

Лишняя косметика

Многие девушки покупают себе косметику или аксессуары не по надобности, а лишь для поднятия настроения. Или же под влиянием рекламы. Да, только качественные косметические средства стоят нынче не дешево, так что может перед покупкой нужно хорошенько подумать, насколько нужна вам сейчас эта помада или синяя тушь, которую рекламируют блогеры?

Ультрамодная одежда для фитнеса

Зачем тратить деньги на специальную одежду для фитнеса, если вы не профессионально занимаетесь спортом? Вполне возможно, через месяц вы забросите занятия, а одежда будет лежать на полке и припадать пылью. Для спортзала вам нужны лишь качественные кроссовки, несколько хлопковых футболок и спортивные брюки.

Плюшевые игрушки

Такие игрушки нравятся детям, но они обращают на них внимание 1-2 дня, а после переключаются на другие игры. Соответственно, они становятся ненужными и отправляются в комод к остальным. Так может вместо плюшевого зайца купить что-то более важное для ребенка.

Фастфуд и полуфабрикаты

Подсчитайте, сколько денег у вас уходит на покупку фаст-фуда или полуфабрикатов, которыми вы питаетесь во время обеденного перерыва. А есть ли в них хоть какая-то польза для организма? Пожалуй, нет. Может лучше купить ланч-бокс и брать с собой домашнюю еду, так вы хоть сэкономите средства и убережете здоровья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что делать с бессмысленными покупками во время карантина.

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