Пять ненужных вещей, которые стоят бешеных денег

Некоторые вещи, за которыми "охотятся" богачи, удивляют обычных людей, ведь пользы от них практически нет, а стоят они бешеные деньги. Не зря говорят, что у богатых свои причуды. Представляет подборку таких уникальных вещей.

вещи, которые стоят огромные деньги / фото: pikabu

Бумеранг — 1325 долларов

Несколько лет назад модный дом Chanel выставил на продажу черный деревянный бумеранг стоимостью 1325 долларов. Приятно, конечно, когда такие денежные вложения возвращаются прямо в руки, но стоит ли тратиться на этот предмет?





Деталька Лего — 12 500 долларов

В 80-х годах на фабрике Лего в Германии было выпущено несколько золотых кирпичиков, которые вручили самым добросовестным сотрудникам, 25 лет проработавшим на главной фабрике. Одну золотую детальку вскоре выставили на аукцион, где ее приобрели за 12,5 тыс. долларов. Драгоценное изделие весит 26 граммов и содержит более 50% чистого золота.





Алмазная ванна для щенков — 39 000 долларов

Может вы настолько сильно любите своего домашнего любимца, что готовы потратить на его алмазную ванну 39 тысяч долларов? Да, она действительно покрыта 45000 кристаллов Swarovski.





Домино — 147 000 долларов

Немецкая компания Lieb Manufaktur представила уникальное домино, которое сделано из твердого золота и бриллиантов. А сама коробка выполнена из мрамора. Это самое дорогое домино в мире и его действительно оценят любители настольных игр.





Кукла барби — 302 500 долларов

Одна из самых дорогих кукол Барби была продана в 2010 году на 302 тысячи долларов. В чем ее особенность? На кукле блистает ожерелье с редким розовым бриллиантом в обрамлении белых драгоценных камней.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, у каких обычных вещей, как оказалось, есть скрытые полезные функции.

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