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Пять находок, которые превратили обычных людей на богачей

Опубликован список ценных вещей, которые были найдены совершенно случайно, но принесли своим обладателям богатство

сегодня, 15:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Существует множество ценных вещей и предметов, за которые люди готовы отдавать большие суммы денег. Иногда их можно найти совершенно случайно. Рассказываем о пяти находках, которые обогатили своих обладателей.

Пять находок, которые превратили обычных людей на богачей

Неожиданные находки / фото: Fotolia / nico76800

"Королевская" находка

Шахтер из Австралии во время работы наткнулся на необычный блестящий камень, который привлек его внимание. Он забрал его к себе домой. Мужчина хранил камень дома на протяжение 14 лет, но однажды показал специалисту. Оказалось, что это редкий опал, стоимость которого оценили в более 3 миллионов долларов. Опал назвали "королевским".

Амбра стоимостью 63 000 долларов

Однажды на пляже 8-летний мальчик и его отец наткнулись на странный камень. Они забрали его с собой и потом выяснили, что это амбра (воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов). Ее оценили в 63 тысячи долларов. 

Картина по распродаже

Американец купил на распродаже картину, чтобы украсить стену в своей комнате, и заплатил за нее всего 4 доллара. Придя домой, он решил изменить на ней рамку и увидел на обратной стороне документ. Это была одна из официальных копий Декларации независимости США, созданная в 1776 году. Позже на аукционе ее продали за 2,4 миллиона долларов.

Австралийское золото

Фермер из Австралии решил найти в своем дворе что-то ценное и прошелся металлоискателем. Он наткнулся на кусок золота размером более 5 фунтов. Эта находка обогатила его на 300 тысяч долларов. 

Редкие монеты

Однажды дети играли возле старого дома с монетными стенами в Пенсильвании и нашли на земле несколько монет. Они отнесли и показали их родителям, а те решили проверить ситуацию и увидели, как со стены выпала еще сотня монет. Среди них они нашли очень редкие экземпляры, которые потом продали на более 200 тысяч долларов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Британии семейная пара обнаружила неожиданную находку в своем саду.


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Источник: https://www.figyelj.co/10-szerencses-felfedezes-amely-gazdagga-tette-az-embereket/
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