В украинской столице предлагают недалеко от дворца "Украина" в аренду удивительно роскошную квартиру. Сделана она в стиле, который называют "пшонка-стайл", из-за чрезмерной позолоты и лепнины, пишут "Комментарии".



В Киеве сдают в аренду "золотую" квартиру

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Владельцы помещения утверждают, что это – дизайнерский ремонт, сделанный по эксклюзивному авторскому проекту.

"Квартира расположена на 18-м этаже 20-этажного дома, с потрясающим видом на центр столицы. Ее площадь – 80,1 кв. м. Квартира поделена на две зоны, большая кухня-гостиная, просторная спальня, гардероб, два санузла, большая лоджия открытый балкон, встроенные шкафы, достаточно места для хранения вещей. Балкон утепленный, установлен кондиционер, теплый пол. Оборудованный под зону отдыха", – отмечается в объявлении.

Вся мебель в квартире также изготовлена по персональному заказу из дерева, покрытие – рояльный лак. Межкомнатные двери обладают индивидуальным дизайном с витражным стеклом, покрытие дверей – рояльный лак. На балконе и санузлах декоративные мандалы с подсветкой и зеркалами, так же выполнены на заказ. На полу итальянский мрамор, отделка стен – декоративная штукатурка и лепнина, на потолках - витражи с росписью и декоративной подсветкой , в санузлах – декоративные панно, в душевой – мозаика, вся итальянская сантехника.

Владельцы рады были бы не только сдать в аренду этот "пшонка-стайл", но и продать. В объявлении речь идет и о срочных и продающих - просят всего $330 тысяч.

Читайте на портале "Комментарии" - в центре Лондона Путин строит 255 роскошных апартаментов и может обогатиться на сотни миллионов. Россия планирует построить в столице Великобритании сотни квартир, а вырученные деньги пойдут в Кремль. Власти Российской Федерации в 2006 году приобрели за восемь миллионов фунтов стерлингов землю, где планируют построить 255 квартир и посольство. Эту территорию Кремлю купил через оффшорную компанию и с помощью банкира, подозреваемого во взятках на сумму более одного миллиона фунтов.

