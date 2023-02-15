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Пшонка-стайл: Почувствовать себя генпрокурором всего за $2000

Необычную квартиру "по богатому" в столице можно не только арендовать, но и купить

сегодня, 21:28
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Автор:

Моесеенко Валентина

В украинской столице предлагают недалеко от дворца "Украина" в аренду удивительно роскошную квартиру. Сделана она в стиле, который называют "пшонка-стайл", из-за чрезмерной позолоты и лепнины, пишут "Комментарии".

Пшонка-стайл: Почувствовать себя генпрокурором всего за $2000

В Киеве сдают в аренду "золотую" квартиру


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Владельцы помещения утверждают, что это дизайнерский ремонт, сделанный по эксклюзивному авторскому проекту.

"Квартира расположена на 18-м этаже 20-этажного дома, с потрясающим видом на центр столицы. Ее площадь – 80,1 кв. м. Квартира поделена на две зоны, большая кухня-гостиная, просторная спальня, гардероб, два санузла, большая лоджия открытый балкон, встроенные шкафы, достаточно места для хранения вещей. Балкон утепленный, установлен кондиционер, теплый пол. Оборудованный под зону отдыха", – отмечается в объявлении.

Вся мебель в квартире также изготовлена по персональному заказу из дерева, покрытие рояльный лак. Межкомнатные двери обладают индивидуальным дизайном с витражным стеклом, покрытие дверей – рояльный лак. На балконе и санузлах декоративные мандалы с подсветкой и зеркалами, так же выполнены на заказ. На полу итальянский мраморотделка стен – декоративная штукатурка и лепнинана потолках - витражи с росписью и декоративной подсветкой , в санузлах – декоративные панно, в душевой – мозаика, вся итальянская сантехника.

Владельцы рады были бы не только сдать в аренду этот "пшонка-стайл", но и продать. В объявлении речь идет и о срочных и продающих - просят всего $330 тысяч.

Читайте на портале "Комментарии" - в центре Лондона Путин строит 255 роскошных апартаментов и может обогатиться на сотни миллионовРоссия планирует построить в столице Великобритании сотни квартир, а вырученные деньги пойдут в Кремль. Власти Российской Федерации в 2006 году приобрели за восемь миллионов фунтов стерлингов землю, где планируют построить 255 квартир и посольство. Эту территорию Кремлю купил через оффшорную компанию и с помощью банкира, подозреваемого во взятках на сумму более одного миллиона фунтов.



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