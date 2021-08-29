Пистолет, из которого убили Билли Кида продали на аукционе

Пистолет, из которого убили знаменитого американского бандита времен Дикого Запада Билли Кида продали на аукционе за более чем $ 6 млн. Про этом сообщает международное информагентство Reuters. Аукционисты Bonhams заявили, что револьвер Colt одинарного действия, который шериф Пэт Гарретт использовал, чтобы убить Билли Кида в 1881 году, был куплен телефоном человеком, пожелавшего остаться неизвестным.

Пистолет - фото из открытых источников

Они добавили, что цена в 6,03 миллиона долларов является мировым рекордом для любого огнестрельного оружия. Ожидалось, что пистолет принесет от 2 до 3 миллионов долларов. Билли Кид после убийства восьми человек находился в розыске в Аризоне и Нью-Мексико. После многомесячного преследования Гарретт выследил его на ранчо в Форт-Самнер, штат Нью-Мексико, и застрелил 14 июля 1881. Билли киду был 21 год. История преступника 19 века фиксировалась в поп-культуре в течение почти 100 лет, в том числе в таких фильмах, как "Пэт Гаррет и Билли Кид" и "Молодые стрелки".

Напомним, жизнь нужно прожить так, чтобы салфетки с вашими слезами выставляли на аукционах за бешеные деньги. Известнейший футболист Лионель Месси может похвастаться подобной славой, о чем сообщает ресурс "Про Футбол". Как известно, для Месси решение покинуть практически родную "Барселону" стало весьма тяжелым. На пресс-конференции, во время которой спортсмен заявил о завершении карьеры в этом футбольном клубе, он не смог сдержать слез. Добросердечные участники мероприятия одолжили ему салфетку, которой тот вытер увлажнивши. Однако спустя несколько дней все тот же платок с подсохшими слезами легендарного футболиста оказался в числе дорогостоящих лотов на аргентинском аукционе Mercado Libre.

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