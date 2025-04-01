Дорогой кулинарный деликатес, высоко ценимый в Европе: в Украине это обычный сорняк

На полях, лесах и обочинах украинских дорог растет обычный сорняк, который в Европе продают по цене "золота". Побеги хмеля – это настоящий кулинарный деликатес, который в Украине не используют, в то время как в Бельгии и Нидерландах они стоят до 1000 евро за килограмм.

Побеги хмеля. Фото из открытых источников

Раньше молодые побеги хмеля просто обрезали, чтобы стимулировать рост растения для пивоварения. Но с течением времени эти обрезанные стебли попали на кухни лучших ресторанов Европы. Сейчас "дикую спаржу", как иногда называют побеги хмеля за границей, подают в дорогих заведениях Франции, Бельгии и Германии.

Побеги хмеля обладают нежным землянисто-горьковатым вкусом с нотками спаржи и артишоков. Они не только вкусны, но и очень полезны – содержат много флавоноидов, клетчатки и антиоксидантов, положительно влияющих на пищеварение и нервную систему.

Почему побеги хмеля стоят так дорого

Основная причина, почему побеги хмеля иногда могут продавать по 1000 евро за килограмм, заключается в их сезонности. Их можно собирать всего несколько недель в год, в марте и апреле. Кроме того, при сборе урожая используется ручной труд, ведь нужно срезать только нежнейшие верхушки. Еще одной особенностью, повышающей цену на побеги хмеля, стала их быстрая порча. Побеги хмеля быстро увядают, поэтому их нужно продавать или готовить как можно скорее после сбора.

Как готовят побеги хмеля

Побеги хмеля готовят несколькими путями. Самый популярный способ приготовления – это жарка и варка. Для побегов хмеля достаточно нескольких минут в кипящей воде или на сковороде с оливковым маслом. Также их добавляют в салаты, супы, гарниры, где используют подобно спарже. Кроме того, побеги хмеля маринуют и готовят на гриле, благодаря легкой горчинке они хорошо сочетаются с мясом и рыбой.

Несмотря на свою уникальность побеги хмеля в Украине почти никто не использует. Хмель можно найти в лесах, на заброшенных полях и у дорог, но немногие знают, что это растение может быть эксклюзивным ингредиентом для ресторанов и гурманов.

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