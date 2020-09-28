Десять самых дорогих цветов в мире: как собрать букет за миллионы долларов

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Виолетта Комаровская
Практически все девушки любят получать в подарок цветы. Иногда это просто жест заботы и внимания. Но порой в букете может оказаться целое состояние. Рейтинг самых дорогих цветов в мире составил портал billionnews.ru.
Самые дорогие букеты. Фото: u-f-l.net
Глориоза роскошная
Каждый цветок глориозы в букете обойдется примерно в 10 долларов. Растет она в Африке и тропической Азии. А покупателей привлекает своим ярким цветом и формой, которая напоминает языки пламени.
Ландыш
Кому-то это может показаться странным, но ландыши действительно одни из самых дорогих растений. Вне сезона цена за небольшой букетик может доходить до 50 долларов.
Гардения
Этот цветок чаще всего выращивают в теплицах Италии. Он обладает глубоким ароматом и может обойтись в 20-60 долларов за штуку. Цена зависит от размера.
Черная орхидея
Это, пожалуй, одна из самых необычных орхидей. Один цветок может обойтись в 67 долларов или дороже. Зато покупатель получит не только черную экзотику, но и невероятный медово-пряный аромат.
Мединилла
Мединилла привлекает своим нежно-розовым окрасом. Однако вырастить эти цветы достаточно сложно. Они капризны и плохо размножаются. Чаще всего мединиллу можно встретить в оранжереях и ботанических садах. А вот в букете такая красавица обойдется в 50-150 долларов за штуку.
Нефритовый цветок
Это растение является дальним родственником самых обычных гороха и фасоли. Нефритовый цветок еще называют стронгилодоном крупнокистевым. Экзотическое растение растет в лесах Африки, Юго-Западной Азии и на Мадагаскаре. Одна лиана может обойтись в 800 долларов.
Шафран посевной
Ценность шафрана скорее не эстетическая, а пищевая. Из высушенных цветов создают довольно недешевую пряность. Цена одного килограмма цветов стоит около 2 тысяч долларов.
Орхидея Ротшильда
Этот цветок также известен под названием "Золото Кинабалу". Растение довольно редкое. Купить его сейчас можно только на черном рынке. А заплатить придется от 5000 долларов. Уникальность этой орхидеи еще и в том, что цветет она раз в 15 лет.
Орхидея Шэньчжэнь-Нонгке
Этот цветок создали в лаборатории китайские исследователи. Они потратили на него почти 10 лет, но смогли добиться необходимого светло-зеленого оттенка лепестков и яркой серединки. К слову, увидеть цветы на растении можно раз в 5 лет. А цена за него и вовсе баснословная. В 2005 году на аукционе анонимный покупатель отдал за эту орхидею 200 тысяч долларов.
Роза Джульетта
И вот он, лидер рейтинга самых дорогих цветов. Роза Джульетты невероятно красивая. Селекционер Дэвид Остин потратил 15 лет, чтобы получить совершенный цветок персиково-абрикосового оттенка, который по мере распускания розы меняется на ярко-розовый. Свои старания Остин, в итоге, оценил в 5 миллионов долларов за один цветок. Правда, сейчас цена на розу Джульетты уже снизилась.
Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, как правильно выбрать цветы для второй половинки.
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