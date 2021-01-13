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Главная Новости Досуг дизайн и интерьер В Испании продают «самую страшную в мире» квартиру (ФОТО)
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В Испании продают «самую страшную в мире» квартиру (ФОТО)

За «страшную» квартиру хотят 105 тысяч евро

сегодня, 12:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Найти хорошую и уютную квартиру — задача непростая. Покупатели все время сталкиваются с объявлениями, в которых хозяева пытаются схитрить и скрыть недостатки продаваемой недвижимости. Правда, есть и те, кто публикует "честные" фотографии, как например, владелец "самой страшной квартиры".

В Испании продают «самую страшную в мире» квартиру (ФОТО)

как выглядит самая страшная квартира / фото: Itbu.ru

"110 квадратных метров, четыре спальни, ванная комната, гостиная с террасой и кухня с подсобным помещением. Рядом — остановка автобуса и метро" — звучит хорошо, неправда ли? Так описывает свое помещение владелец квартиры в столице Испании, которую в Сети прозвали "самой страшной в мире". А все потому, что она срочно нуждается в капитальном ремонте, и об этом свидетельствуют опубликованные фотографии. На кадрах можно увидеть, что кухня, ванная и другие комнаты полностью черные от грязи и копоти. Но владельца это не смущает, он просит за свои апартаменты 105 тысяч евро (3,5 млн гривен).

В социальных сетях шутят, что подобное жилище можно рассматривать только для съемок фильма ужасов, но никак не для проживания. Более того, после просмотра фотографий помещения, его описание кажется плохой шуткой.  

Напомним, что объявление об аренде квартиры в Лондоне до слез рассмешило пользователей социальной сети. Его автора назвали "гением" фотошопа, потому что он решил придать помещению уют и комфорт, дорисовав мебель и другие предметы интерьера. Правда, получилось у него это весьма коряво.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, компания BedSOS, занимающаяся изготовлением и продажей спальной мебели, провела конкурс на "самую грязную спальню". Участие в нем приняло более 300 человек.


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Источник: https://www.lavanguardia.com/cribeo/viral/20210105/6167173/terrorifico-piso-inexplicablemente-esta-venta-madrid-viene-fantasma-incluido.html
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Обусуждения

Алексей

сегодня, 12:24

Да в Украине таких квартир...

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