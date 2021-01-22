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Тренды 2021. Что нельзя сочетать в одежде

Новое десятилетие – новые правила. В прошлое уходят старые тренды, которые успели надоесть.

сегодня, 21:50
Автор:

Ольга Чародий

Стилисты предупреждают: привычка сочетать эти вещи уничтожит актуальность вашего образа. Комплект из шапки и шарфа. Это старомодно. Лучше подберите эти детали в тон, но разных фактур. Или наоборот.

Тренды 2021. Что нельзя сочетать в одежде

Новые тренды (фото из открытых источников)

Укороченные брюки и обувь с ремешками. Такая обувь нейтрализует "удлиняющий" эффект брюк.

Несколько вещей с разноплановыми принтами. Правило: Рисунки разного типа должен объединять хотя бы один цвет.

Жакет и юбка их комплекта. Носите эти детали по одному.

Скинни и сапоги с узким голенищем. Такое  сочетание сильно укорачивает ноги визуально.

Белый бюстгальтер с белой блузкой. В 2021 – это дурной тон. Отдайте предпочтение бежевому белью, которое не акцентирует внимание на себе.

Облегающий низ и верх к джинсам скинни или обтягивающей юбке лучше подобрать объемный верх, а к пышной юбке или широким брюкам — облегающий.

Напомним, пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы нашей жизни, сексуальная — не исключение. За этот период видение и отношение к сексу несколько изменилось. Поэтому, какими будут секс-тренды этого года? Ответила на этот вопрос британский сексолог Трейси Кокс, передает в своем Инстаграме ресурс LOVESPACE. По наблюдениям эксперта количество поисковых запросов о БДСМ выросло на 70%. Также недавно был проведен опрос от компании KinkD, результаты которого показали, что спрос на компьютерные игры со сценами БДСМ значительно повысился. 

По данным канадского портала знакомств POF, значительная часть их пользователей начала в графе "местонахождение" указывать "где угодно". Это свидетельствует о том, что сейчас людям не так важно, на каком расстоянии будет их вторая половинка.



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Источник: https://womenshealth.su/
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