В современном мире достаточно много невероятных и уникальных архитектурных сооружений, посмотрев фото которых, сразу же хочется убедиться в их реальности собственными глазами.

ТОП-10 самых невероятных зданий во всем мире. Фото: unsplash

Каменный дом, Португалия





Это результат работы португальского инженера Гимарайнша (Guimarães), который задумал построить жилье для отдыха в горах Фанфе на севере Португалии. Оно состоит из четырех больших валунов, которые заменяют стены и потолок. Еще для создания этого дома были использованы металлическая дверь, древесина для лестницы и стеклянное окно.





Ват Сампхран (Wat Samphran), Таиланд – это буддийский храм в Ампхое Сам Пхран, который прославился 7-этажной цилиндрической формой с гигантской скульптурой дракона. Удивительно то, что нигде нет информации о том, кто и для чего его построил.

Каса-Мила (Casa Mila), Испания





Это здание выделяется тем, что оно сделано из крупных каменных плит и волнистых фасадов. Семья Мила была когда-то его владельцем, именно поэтому дом и получил такое название.





Вращающаяся башня, Дубай – это архитектурное сооружение будет иметь в центре бетонное ядро, чтобы каждый его этаж мог вращаться на 360 градусов.

"Атака дома" (House Attack), Вена







Перевернутое серое здание находится на самом верху Венского музея современного искусства (Austrian Museum Mordener Kunst).

Здание-корзина, США





Владелец этой компании Лонгабергер (Longaberger) увидел именно такой дизайн здания, потому что корзина для покупок была самым продаваемым товаром.

Офисное здание "Кибертектурное яйцо" (Cybertecture Egg), Индия





Площадь этого необычного помещения – 33 тысячи квадратных метров. Его дизайнерами стали Джеймс Лоу (James Law) и Уве Аруп (Ove Arup), которые решились создать уникальное сооружение, которое будет представлять собой экосистему.

Дворец пузырей, Франция





Его новым владельцем в 1991 году стал известный дизайнер Пьер Карден. Он приобрел дом для того, чтобы ездить сюда отдыхать.

Кунстхаус (Kunsthaus), Австрия





Этот музей напоминает гигантского робота, потому что дизайнеры хотели создать нечто, что будет сильно отличаться от существующих квадратных музеев.

Перевёрнутый дом (Upside Down House), Польша





Таким необычным способом польский предприниматель по имени Даниэль Чапевский (Daniel Czapiewski) хотел показать конец коммунистической эпохи в стране.

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