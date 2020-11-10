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Главная Новости Досуг дизайн и интерьер ТОП-10 самых невероятных зданий во всем мире (фото)
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ТОП-10 самых невероятных зданий во всем мире (фото)

Мир полон уникальных, причудливых и вдохновляющих архитектурных шедевров

сегодня, 15:38
Автор:

Любовь Блажко

В современном мире достаточно много невероятных и уникальных архитектурных сооружений, посмотрев фото которых, сразу же хочется убедиться в их реальности собственными глазами. 

ТОП-10 самых невероятных зданий во всем мире (фото)

ТОП-10 самых невероятных зданий во всем мире. Фото: unsplash

 Каменный дом, Португалия

ТОП-10 самых невероятных зданий во всем мире (фото) - фото 2

Это результат работы португальского инженера Гимарайнша (Guimarães), который задумал построить жилье для отдыха в горах Фанфе на севере Португалии. Оно состоит из четырех больших валунов, которые заменяют стены и потолок. Еще для создания этого дома были использованы металлическая дверь, древесина для лестницы и стеклянное окно.

ТОП-10 самых невероятных зданий во всем мире (фото) - фото 3

Ват Сампхран (Wat Samphran), Таиланд – это буддийский храм в Ампхое Сам Пхран, который прославился 7-этажной цилиндрической формой с гигантской скульптурой дракона. Удивительно то, что нигде нет информации о том, кто и для чего его построил.

 Каса-Мила (Casa Mila), Испания

ТОП-10 самых невероятных зданий во всем мире (фото) - фото 4

Это здание выделяется тем, что оно сделано из крупных каменных плит и волнистых фасадов. Семья Мила была когда-то его владельцем, именно поэтому дом и получил такое название.

ТОП-10 самых невероятных зданий во всем мире (фото) - фото 5

Вращающаяся башня, Дубай – это архитектурное сооружение будет иметь в центре бетонное ядро, чтобы каждый его этаж мог вращаться на 360 градусов. 

"Атака дома" (House Attack), Вена

ТОП-10 самых невероятных зданий во всем мире (фото) - фото 6

Перевернутое серое здание находится на самом верху Венского музея современного искусства (Austrian Museum Mordener Kunst). 

Здание-корзина, США

ТОП-10 самых невероятных зданий во всем мире (фото) - фото 7

Владелец этой компании Лонгабергер (Longaberger) увидел именно такой дизайн здания, потому что корзина для покупок была самым продаваемым товаром.

Офисное здание "Кибертектурное яйцо" (Cybertecture Egg), Индия

ТОП-10 самых невероятных зданий во всем мире (фото) - фото 8

Площадь этого необычного помещения – 33 тысячи квадратных метров. Его дизайнерами стали Джеймс Лоу (James Law) и Уве Аруп (Ove Arup), которые решились создать уникальное сооружение, которое будет представлять собой экосистему.

Дворец пузырей, Франция

ТОП-10 самых невероятных зданий во всем мире (фото) - фото 9

Его новым владельцем в 1991 году стал известный дизайнер Пьер Карден. Он приобрел дом для того, чтобы ездить сюда отдыхать.

Кунстхаус (Kunsthaus), Австрия

ТОП-10 самых невероятных зданий во всем мире (фото) - фото 10

Этот музей напоминает гигантского робота, потому что дизайнеры хотели создать нечто, что будет сильно отличаться от существующих квадратных музеев.

Перевёрнутый дом (Upside Down House), Польша

ТОП-10 самых невероятных зданий во всем мире (фото) - фото 11

Таким необычным способом польский предприниматель по имени Даниэль Чапевский (Daniel Czapiewski) хотел показать конец коммунистической эпохи в стране.

Ранее мы сообщали, ТОП-5 многоэтажек будущего. 



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Источник: https://bugaga.ru/interesting/1146778629-top-10-samye-neobychnye-zdanija-po-vsemu-miru.html
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