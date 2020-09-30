Зрелище завораживает: ТОП-5 многоэтажек будущего

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Любовь Блажко
Немецкий архитектурный музей решил организовать событие, посвященное самым крутым футуристическим зданиям. Каждое из них – высотой не меньше ста метров, а необычный фасад и современные технологии делают его просто невероятным. Об этом пишет издание lux.
ТОП-5 многоэтажек будущего. Фото: pixabay
Среди жюри, которые оценивали все многоэтажки, были архитекторы, дизайнеры и даже агенты по недвижимости. Они определили 5 лучших домов будущего. На фото можно увидеть эти здания, которые кажутся просто невероятными, правда?
Башня Omniturm, которая расположена во Франкфурте-на-Майне
Многоэтажка Stratford находится в Лондоне
Небоскреб Норри Торнен, который находится в Стокгольме
А в Сингапуре расположен небоскреб EDEN
Башня Leeza SOHO расположена в Пекине
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