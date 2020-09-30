Зрелище завораживает: ТОП-5 многоэтажек будущего

Немецкий архитектурный музей решил организовать событие, посвященное самым крутым футуристическим зданиям. Каждое из них – высотой не меньше ста метров, а необычный фасад и современные технологии делают его просто невероятным. Об этом пишет издание lux.

ТОП-5 многоэтажек будущего. Фото: pixabay

Среди жюри, которые оценивали все многоэтажки, были архитекторы, дизайнеры и даже агенты по недвижимости. Они определили 5 лучших домов будущего. На фото можно увидеть эти здания, которые кажутся просто невероятными, правда?

Башня Omniturm, которая расположена во Франкфурте-на-Майне





Многоэтажка Stratford находится в Лондоне





Небоскреб Норри Торнен, который находится в Стокгольме





А в Сингапуре расположен небоскреб EDEN





Башня Leeza SOHO расположена в Пекине







Ранее мы сообщали, ей понадобилось 100 долларов и немного времени: девочка до неузнаваемости обновила дом. На то, чтобы кардинально поменять дизайн своего дома, девочке понадобилась сумма в размере 125 долларов и неделя свободного времени. Многие необходимые материалы для ремонта уже были у них дома, поэтому не потребовалось много затрат.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!