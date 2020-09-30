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Главная Новости Досуг дизайн и интерьер Зрелище завораживает: ТОП-5 многоэтажек будущего
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Зрелище завораживает: ТОП-5 многоэтажек будущего

Невероятный фасад и новейшие технологии - все это о жилье будущего

сегодня, 18:19
Автор:

Любовь Блажко

Немецкий архитектурный музей решил организовать событие, посвященное самым крутым футуристическим зданиям. Каждое из них – высотой не меньше ста метров, а необычный фасад и современные технологии делают его просто невероятным. Об этом пишет издание lux.

Зрелище завораживает: ТОП-5 многоэтажек будущего

ТОП-5 многоэтажек будущего. Фото: pixabay

Среди жюри, которые оценивали все многоэтажки, были архитекторы, дизайнеры и даже агенты по недвижимости. Они определили 5 лучших домов будущего. На фото можно увидеть эти здания, которые кажутся просто невероятными, правда? 

Башня Omniturm, которая расположена во Франкфурте-на-Майне


Многоэтажка Stratford находится в Лондоне 


Небоскреб Норри Торнен, который находится в Стокгольме 


А в Сингапуре расположен небоскреб EDEN


Башня Leeza SOHO расположена в Пекине


Ранее мы сообщали, ей понадобилось 100 долларов и немного времени: девочка до неузнаваемости обновила дом. На то, чтобы кардинально поменять дизайн своего дома, девочке понадобилась сумма в размере 125 долларов и неделя свободного времени. Многие необходимые материалы для ремонта уже были у них дома, поэтому не потребовалось много затрат. 


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