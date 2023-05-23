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Сланцевая доска и школьный звонок: в Нью-Йорке продается оригинальный розовый дом

Чем только не поражает мировой рынок недвижимости. На этот раз, в Спрингвотере, штат Нью-Йорк, продают дом, в котором когда-то была школа. Там оставили нетронутыми несколько вещей из прошлого

сегодня, 12:15
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Realtor.

Сланцевая доска и школьный звонок: в Нью-Йорке продается оригинальный розовый дом

Дом-школа. Фото Realtor.

Жилье ярко-розового цвета, площадью 99 квадратных метров владельцы оценили в 129 900 долларов. Пока что, им владеет семейная пара, которая и переоборудована бывшую школу в модерное жилище с символическими элементами. Семья приобрела дом в 2021 году, заплатив за него 70 тысяч долларов. Сначала его планировали сдавать в аренду и со временем владельцы изменили решение.


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"Они вложили в дом немало труда: покрасили стены, сменили сантехнику, сделали новую ванную комнату и даже огородили мансарду решеткой, чтобы было безопасно для сна", – замечает агент по листингу Бриджит Хоуг.

В то же время, чтобы здание не потеряло свою ценность, хозяева оставили в нем некоторую школьную атрибутику.

"Это элементы интерьера, которые бы заинтересовали покупателей, – креативная сланцевая доска, школьный звонок и каменный камин", – добавляет Хоуг.

Апартаменты расположены в тихой сельской местности, на вершине холма, однако очень близко к историческим памятникам этого региона. Вокруг него – прекрасная природа, которая не может не привлекать. С самого начала, этот дом был школой. Ее построили в 1930-х годах для учащихся округа Вейленд. Однако через 20 лет школу продали и превратили в своеобразную туристическую локацию для отдыха. Полностью здание получило вторую жизнь, когда его приобрели нынешние владельцы.

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