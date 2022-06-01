Пять вещей в доме, которые способны перекрыть денежный поток

Пожалуй, каждому человеку хочется увеличить свои сбережения и жить в достатке, и некоторые ради того, чтобы привлечь финансы в свою жизнь пользуются различными способами, в том числе и денежными ритуалами. Но, чтобы они работали, как уверяют эксперты, дом нужно освободить от следующих вещей:

Какие вещи перекрывают поток денег (фото из открытых источников)

Пустые бутылки

Не оставляйте и не храните дома пустые бутылки, они "перебивают" денежную энергию, потому что это пустая емкость. Если же вы положите что-нибудь внутрь, тогда ситуация может измениться.

Засохшие цветы

Не нужно в доме оставлять засохшие цветы, какими бы красивыми они не были. Они также перекрывают денежную энергию, и может быть такое, что человек устроится на престижную работу, но денег заработает там очень мало.

Битая посуда

Битые тарелки или чашки являются символом бедности, поэтому сразу же избавляйтесь от таких вещей на своей кухне.

Старая обувь

Перекрывать финансовый поток также могут старые пары обуви, особенно рванные и грязные, которые люди хранят по каким-то своим причинам. Вовремя меняйте старую обувь на новую!

Старая мебель

Со временем старую мебель также нужно менять на новую. Важно периодически избавлять пространство от изношенных вещей. Тогда в вашем доме будет обновляться положительная энергетика, а она способствует привлечению денег.

Напомним, эксперты подсказали, где нельзя хранить свои сбережения, чтобы не привлечь в дом безденежье.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди жалуются на недостаток сил и энергии, но мало кто задумывался, что вина за это состояние может лежать на безобидных, на первый взгляд, привычках. Что говорят эксперты?

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