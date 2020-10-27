Пять мелочей в доме, которые ужасно раздражают

Хороший дорогой ремонт, дизайнерский интерьер, а уюта в доме так и нет? Различные декоративные мелочи, устаревшие подарки захватили полки новой мебели и даже после уборки, не приходит ощущение чистоты. Как справится с накопительством, и привести в порядок жилье? Надо избавиться от мелочей, которые вызывают раздражение, передает издание Lucky-women.

Обувь в прихожей

Прихожая в эпицентре внимания всех гостей. По состоянию этого помещения делается вывод обо всем жилище хозяев. Если помещение неопрятно, то уже создается неприятное впечатление. Особенно вносит хаос беспорядочно расставленная обувь. Так же портят вид всевозможные грязные коврики. Наведите там порядок, приобретите специальную подставку, где будет стоять ваша сезонная обувь.

Немытые окна

В повседневной рутине состояние окон ускользает от внимания хозяек. Часто они скрыты сложными драпировками, и многие грешат откладыванием мытья стекол. А ведь окна — это глаза помещения.

Шкаф для посуды

Многие хозяйки раскладывают посуду в шкафчик без предварительной сушки. Вследствие этого на полках может поселиться плесень. Избавляться от нее нужно немедленно. Помогут специальные средства или раствор с уксусом.

Устаревшие вещи

Накопившиеся за долгие годы всевозможные вазочки, рамочки, старые книги, сервизы беспорядочно стоят на полках. Они портят общий вид и вносят ощущение беспорядка. Выкидывать их конечно не надо, лучше создайте специальную коробку, куда поместите все милые сердцу вещи.

Локальный беспорядок

Организация систем хранения сложная вещь. Трудно отдать приоритет тем или иным вещам. Но все должно иметь свое место. Это упростит поиски необходимого. Редко используемые ящики и шкафы постепенно захламляются. Аптечка, коробка для шитья, верхние полки кладовок со спортинвентарем вызывают чувство вины из-за неустроенности. Надо выделить один день и найти силы навести порядок во всех редко используемых шкафах. Поддерживать чистоту легче, чем разгребать кучи коробок без названий.

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