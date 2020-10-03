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Главная Новости Досуг дизайн и интерьер Офис из картона: фото впечатляющего экодизайна
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Офис из картона: фото впечатляющего экодизайна

Помещение было полностью укомплектовано вторсырьем

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Дизайнеры создали экологический офис с изогнутыми стенами из сотового картона в Индии. Об этом сообщает Dezeen.

Офис из картона: фото впечатляющего экодизайна

Так, архитектурное бюро Studio VDGA отремонтировало офис в Пуне. Четырехэтажный офис рассчитан на 100 человек, помещение было полностью укомплектовано вторсырьем.

Как сообщили авторы проекта, они разработали инновационную концепцию замены массивных перегородок на более функциональные и текстурированные материалы. Важно, что картон является недорогим материалом в интерьере, поскольку не требует полировки или покраски.

Отметим, что такой экодизайн был разработан не случайно. Компания, которая расположилась в этом здании, производит электрические компоненты и находится в процессе отказа от своей предыдущей работы – производства компонентов для бензиновых и дизельных автомобилей. Поэтому свойства картона, пригодные для вторичной переработки, призваны символизировать этот сдвиг в сторону более экологически чистой промышленности.

Добавим, что этот картон широко используется в Японии, поскольку, будучи легким материалом, он не причиняет вреда жизни в случае землетрясений. Кроме того, IKEA в изобилии использует его для создания легкой модульной мебели. Немаловажно, что картонные перегородки поглощают звук, поэтому это помогает снизить фоновый шум в офисе.

Ранее "Комментарии" рассказали о дизайне гостиной по мотивам захватывающих пейзажей. Вы должны увидеть эти шесть потрясающих фото.


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