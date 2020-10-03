Офис из картона: фото впечатляющего экодизайна

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Таисия Ерохина
Дизайнеры создали
экологический офис с изогнутыми стенами из сотового картона в Индии. Об этом сообщает Dezeen.
Так, архитектурное
бюро Studio VDGA отремонтировало офис в Пуне. Четырехэтажный офис рассчитан на
100 человек, помещение было полностью укомплектовано вторсырьем.
Как сообщили
авторы проекта, они разработали инновационную концепцию замены массивных
перегородок на более функциональные и текстурированные материалы. Важно, что
картон является недорогим материалом в интерьере, поскольку не требует
полировки или покраски.
Отметим, что
такой экодизайн был разработан не случайно. Компания, которая расположилась в
этом здании, производит электрические компоненты и находится в процессе отказа
от своей предыдущей работы – производства компонентов для бензиновых и
дизельных автомобилей. Поэтому свойства картона, пригодные для вторичной
переработки, призваны символизировать этот сдвиг в сторону более экологически
чистой промышленности.
Добавим, что этот картон широко используется в Японии, поскольку, будучи легким материалом, он не причиняет вреда жизни в случае землетрясений. Кроме того, IKEA в изобилии использует его для создания легкой модульной мебели. Немаловажно, что картонные перегородки поглощают звук, поэтому это помогает снизить фоновый шум в офисе.
Ранее "Комментарии"
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потрясающих фото.
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