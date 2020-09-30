Дизайн гостиной по мотивам захватывающих пейзажей: 6 потрясающих фото

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Таисия Ерохина
Дизайнеры вдохновились
знаменитыми пейзажами во всем мире и воссоздали их атмосферу и цветовую гамму в
интерьере одной гостиной. Фото впечатляющих дизайнов разместил
портал Bored Panda
Над проектами
трудились дизайнеры интерьеров HomeAdvisor. Их задачей было перенести
прекрасные виды природы в жилище. Сначала они определили цветовые схемы шести пейзажей,
захватывающих дух от красоты природы.
Вот как ярко-желтые скалы и пронзительная голубизна неба Гранд-Каньона (Аризона, США) воплотились в интерьере.
А яркий микс красок Йеллоустонской кальдеры (Вайоминг, США), которую часто называют супервулканом, дизайнеры со вкусом использовали в дизайне комнаты.
Гора Фудзи (остров Хонсю, Япония) своей красотой покорила дизайнеров. Это комната для успокоения сверхактивных умов, говорится в описании к получившемуся дизайну.
Старейший национальный парк Банф (Альберта, Канада) "поселился" в доме с помощью необычной обстановки.
Тогда как насыщенные голубые стены напоминают о подводной жизни Большого Барьерного рифа (Австралия).
Национальный парк Серенгети (Северная Танзания) также очаровал дизайнеров, и они создали интерьер, который мгновенно успокаивает.
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