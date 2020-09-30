Дизайн гостиной по мотивам захватывающих пейзажей: 6 потрясающих фото

Дизайнеры вдохновились знаменитыми пейзажами во всем мире и воссоздали их атмосферу и цветовую гамму в интерьере одной гостиной. Фото впечатляющих дизайнов разместил портал Bored Panda

Над проектами трудились дизайнеры интерьеров HomeAdvisor. Их задачей было перенести прекрасные виды природы в жилище. Сначала они определили цветовые схемы шести пейзажей, захватывающих дух от красоты природы.

Вот как ярко-желтые скалы и пронзительная голубизна неба Гранд-Каньона (Аризона, США) воплотились в интерьере.

А яркий микс красок Йеллоустонской кальдеры (Вайоминг, США), которую часто называют супервулканом, дизайнеры со вкусом использовали в дизайне комнаты.

Гора Фудзи (остров Хонсю, Япония) своей красотой покорила дизайнеров. Это комната для успокоения сверхактивных умов, говорится в описании к получившемуся дизайну.

Старейший национальный парк Банф (Альберта, Канада) "поселился" в доме с помощью необычной обстановки.

Тогда как насыщенные голубые стены напоминают о подводной жизни Большого Барьерного рифа (Австралия).

Национальный парк Серенгети (Северная Танзания) также очаровал дизайнеров, и они создали интерьер, который мгновенно успокаивает.

Ранее "Комментарии" писали, что в Альпах построили дом, который отражает смену времен года. Появилось видео.

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