Марихуана, свекла и томаты: Loewe выпустил необычные ароматы для дома

Популярный испанский бренд Loewe выпустил коллекцию необычных ароматов, которые наполняют дом запахами различных овощей и трав. Такая новинка подойдет для тех, кто устал от цитрусовых и ягодных ноток. Об этом сообщает издание 23-59.

аромат от Loewe

Популярная марка презентовала новую коллекцию необычных ароматов. В нее вошли свечи, духи и диффузоры с нотами орегано, помидоров, свеклы, кориандра, можжевельника, душистого горошка, жимолости, лакрицы и марихуаны.

Всего создано 11 уникальных ароматических композиций, навеянных растительностью. Оригинальную концепцию придумал креативный директор бренда Джонатан Андерсон, а воплощать ее в жизнь ему помогла парфюмер Нурия Круеллес.

Одной из изюминок коллекции стали керамические подсвечники ручной работы, источником вдохновения для которых стали греческие сосуды 5-го столетия. А упакованы все изделия в коробки, украшенные изображениями тех же овощей и растений.

Приобрести новинки можно на сайте бренда. Свечи стоят от 85 долларов (около 2400 грн.), а диффузор с деревянными палочками и ароматом обойдется в 240 долларов (около 6800 грн.).

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