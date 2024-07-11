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Лучше избегать: какие цвета не стоит использовать в летнем интерьере

Сочетание цвета в интерьере: разбираемся как правильно сочетать палитру цветов по правилам круга

11 июля 2024, 17:43
Автор:
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Черновалова Кристина
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Летом важно подобрать цвета для дома так, чтобы было светло и прохладно. Эксперты говорят, что от темных и насыщенных цветов лучше отказаться, потому что они могут сделать помещение тяжелым и жарким.

Лучше избегать: какие цвета не стоит использовать в летнем интерьере

Какие цвета избегать в летнем интерьере: советы экспертов

Хелен Шоу из компании Benjamin Moore объясняет, что темные цвета с холодными оттенками, такие как темно-синий или темно-зеленый, могут заставить комнату казаться мрачной. Эшли МакКоллум из Glidden соглашается, отмечая, что темные цвета подходят больше для зимы и могут сделать лето в доме менее приятным.

"Хотя личные предпочтения отличаются, обычно нужно избегать всего слишком темного, интенсивного или тяжелого", – сказал Эшли МакКоллум. 

Райан Остин Хагуд из rad Interiors говорит, что особенно стоит избегать темно-оранжевого и бордового, которые добавляют осеннее настроение. Однако, если выбрать подходящие ткани, например, лен, можно использовать и эти цвета. Например, бордовая подушка из льна на светлом диване будет смотреться хорошо.

“Бордовый бархат не будет прекрасным выбором для летней декоративной подушки, но бордовая льняная подушка – будет замечательная, особенно если у вас диван кремового цвета,– подсказывает дизайнер интерьера из Bethany Adams Interiors.

Для летнего интерьера лучше выбирать светлые и прохладные цвета, как бежевый или светло-голубой. Они помогут сделать комнату больше и светлее.

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Источник: https://www.homesandgardens.com/interior-design/colors-to-avoid-decorating-with-in-summer
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