Лучше избегать: какие цвета не стоит использовать в летнем интерьере

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Черновалова Кристина
Летом важно подобрать цвета для дома так, чтобы было светло и прохладно. Эксперты говорят, что от темных и насыщенных цветов лучше отказаться, потому что они могут сделать помещение тяжелым и жарким.
Какие цвета избегать в летнем интерьере: советы экспертов
Хелен Шоу из компании Benjamin Moore объясняет, что темные цвета с холодными оттенками, такие как темно-синий или темно-зеленый, могут заставить комнату казаться мрачной. Эшли МакКоллум из Glidden соглашается, отмечая, что темные цвета подходят больше для зимы и могут сделать лето в доме менее приятным.
Райан Остин Хагуд из rad Interiors говорит, что особенно стоит избегать темно-оранжевого и бордового, которые добавляют осеннее настроение. Однако, если выбрать подходящие ткани, например, лен, можно использовать и эти цвета. Например, бордовая подушка из льна на светлом диване будет смотреться хорошо.
Для летнего интерьера лучше выбирать светлые и прохладные цвета, как бежевый или светло-голубой. Они помогут сделать комнату больше и светлее.
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