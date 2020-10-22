6 секретов уюта вашего дома





Фото: makeup.com.ua

Прихожая

Начните что-нибудь собирать. Это могут быть разнообразие спичечных коробков, которые вы будете хранить в огромной стеклянной вазе, или коллекция книг на журнальном столике. Выберите то, что вам нравится. Коллекционирование – простой и доступный способ добавить индивидуальности и тепла вашему дому, особенно когда у каждого предмета есть своя история.

Спальня

Несколько небольших изменений помогут легко добиться расслабляющей роскошной атмосферы гостиничного номера. Побалуйте себя красивыми простынями — да, вы их заслужили!

Ванная комната

Как и в спальне, в ванной комнате также можно создать атмосферу отеля. Сверните полотенца в аккуратную стопку, повесьте белые занавески для душа и халат из вафельной ткани. Роскошный набор мыла и лосьона для рук добавит уюта пространству и улучшит ваше настроение. Завершающим штрихом могут стать несколько веток эвкалипта — повесьте их на лейку для душа в качестве ароматерапии во время принятия ванны.

Гостиная

Даже если у вас нет отдельного кабинета для работы, не переживайте. Используйте определенные предметы, чтобы разделить работу и дом. В понедельник утром настройте обстановку в гостиной для работы в течение недели, используя специальные канцелярские принадлежности и стойку для документов. В пятницу вечером уберите все ненужное и накройте стол красивой скатертью. Украсьте гостиную чашей с цитрусовыми или букетом свежих цветов — даже такой простой жест поможет провести границу между работой и отдыхом.

Кухня

Искусство может превратить даже небольшую кухню в настоящую галерею! Попробуйте повесить большой плакат на глухой стене или разместить несколько картин в рамках над обеденным столом.

Детский уголок

Детям сложно приспособиться к новым нормам? Мотивирование школьника к созданию коллекции может принести радость в его виртуальную область обучения. Вспомните о карточках или фантиках, которые вы собирали в детстве. Создайте специальное пространство, например полку в шкафу или книжную полку, которое будет служить музеем для этих предметов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!