6 секретов уюта вашего дома

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Седлецкая Татьяна
Фото: makeup.com.ua
Прихожая
Начните что-нибудь собирать. Это могут быть разнообразие спичечных
коробков, которые вы будете хранить в огромной стеклянной вазе, или коллекция
книг на журнальном столике. Выберите то, что вам нравится. Коллекционирование –
простой и доступный способ добавить индивидуальности и тепла вашему дому,
особенно когда у каждого предмета есть своя история.
Спальня
Несколько небольших изменений помогут легко добиться расслабляющей
роскошной атмосферы гостиничного номера. Побалуйте себя красивыми простынями —
да, вы их заслужили!
Ванная комната
Как и в спальне, в ванной комнате также можно создать атмосферу отеля.
Сверните полотенца в аккуратную стопку, повесьте белые занавески для душа и
халат из вафельной ткани. Роскошный набор мыла и лосьона для рук добавит уюта пространству
и улучшит ваше настроение. Завершающим штрихом могут стать несколько веток
эвкалипта — повесьте их на лейку для душа в качестве ароматерапии во время
принятия ванны.
Гостиная
Даже если у вас нет отдельного кабинета для работы, не переживайте. Используйте
определенные предметы, чтобы разделить работу и дом. В понедельник утром
настройте обстановку в гостиной для работы в течение недели, используя
специальные канцелярские принадлежности и стойку для документов. В пятницу
вечером уберите все ненужное и накройте стол красивой скатертью. Украсьте
гостиную чашей с цитрусовыми или букетом свежих цветов — даже такой простой
жест поможет провести границу между работой и отдыхом.
Кухня
Искусство может превратить даже небольшую кухню в настоящую галерею!
Попробуйте повесить большой плакат на глухой стене или разместить несколько
картин в рамках над обеденным столом.
Детский уголок
Детям сложно приспособиться к новым нормам? Мотивирование школьника к
созданию коллекции может принести радость в его виртуальную область обучения. Вспомните
о карточках или фантиках, которые вы собирали в детстве. Создайте специальное
пространство, например полку в шкафу или книжную полку, которое будет служить музеем
для этих предметов.
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