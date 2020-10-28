Книги от пола до потолка: в Китае открылся книжный магазин с невероятным интерьером

В Китае открылся книжный магазин, который поражает сюрреалистическим дизайном. Об этом сообщает журнал Architectural digest.

Фото: Shao Feng

Магазин Zhongshuge в городе Чэнду спроектировала шанхайская архитектурная фирма X + Living. Здание насчитывает более 80 000 экземпляров, но кажется, что их еще больше, и книги простираются от пола до потолка. Как рассказали создатели, двухэтажное пространство выглядит как собор благодаря зеркальным потолкам и блестящим черным плиточным полам, которые отражают книжные шкафы, создавая пространство в стиле эстетики нидерландского художника Маурица Эшера. Добавим, что на самых верхних полках книги не настоящие, а нарисованные. В центре магазина высокие арки и колонны.

Дизайнеры вдохновились местным ландшафтом, поскольку город имеет давнюю историю развития водного хозяйства.

На первом этаже магазина расположено кафе и игровая детская зона с бамбуковыми книжными шкафами, украшенными пандами. На балконе второго уровня посетители могут просматривать книги, работать и общаться.

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