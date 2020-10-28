Книги от пола до потолка: в Китае открылся книжный магазин с невероятным интерьером

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Таисия Ерохина
В Китае открылся книжный
магазин, который поражает сюрреалистическим дизайном. Об этом сообщает
журнал Architectural digest.
Фото: Shao Feng
Магазин Zhongshuge в городе Чэнду спроектировала шанхайская архитектурная фирма X + Living. Здание насчитывает более 80 000 экземпляров, но кажется, что их еще больше, и книги простираются от пола до потолка. Как рассказали создатели, двухэтажное пространство выглядит как собор благодаря зеркальным потолкам и блестящим черным плиточным полам, которые отражают книжные шкафы, создавая пространство в стиле эстетики нидерландского художника Маурица Эшера. Добавим, что на самых верхних полках книги не настоящие, а нарисованные. В центре магазина высокие арки и колонны.
Дизайнеры
вдохновились местным ландшафтом, поскольку город имеет давнюю историю развития
водного хозяйства.
На первом этаже
магазина расположено кафе и игровая детская зона с бамбуковыми книжными
шкафами, украшенными пандами. На балконе второго уровня посетители могут
просматривать книги, работать и общаться.
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