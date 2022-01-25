Какие предметы на кухне являются "местами сбора бактерий"

Если не хотите, чтобы ваша кухня превратилась в рассадник бактерий, регулярно убирайте и особое внимание обращайте на места и предметы, где могут скапливаться вредные микроорганизмы.

Опасные предметы на кухне (фото из открытых источников)

Специалисты говорят, что бактерии любят жить на разделочной доске, потому что этот кухонный предмет люди очень редко меняют, не задумываясь о том, что на нем скапливается много грязи, но ее не видно невооруженным глазом. Разделочная доска часто бывает влажной, на ней от ножа могут оставаться порезы, грязь и остатки пищи в них забиваются и от них довольно тяжело избавиться.

Ученые из Шанхая в ходе исследования узнали, что на 40% разделочных досках, собранных из кухонь 300 домохозяйств, обнаружили кишечную палочку.

А еще специалисты порекомендовали во время уборки обращать внимание на бытовые кондиционеры, потому что в их радиаторах было в 60 раз больше бактерий, чем в туалетах, и в 10 раз больше, чем в тряпках, которыми моют полы.

Также в список "самых грязных мест" на кухне входит раковина, подставка для ножей, открывалка и губка для мытья посуды.

Напомним, что специалисты определи предмет на рабочем столе, на котором больше всего обнаружено бактерий. Многие уже догадались, что речь идет о компьютерной мыши. Поэтому лучше всего иметь при себе антибактериальные салфетки для ежедневного пользования, которыми и обрабатывать свою мышь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Центре общественного здоровья Украины назвали перечень самых грязных предметов, к которым ежедневно прикасается человек. Среди них оказались телефон и дверные ручки.

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