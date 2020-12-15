Как выглядит самый дорогой особняк в мире и стоит ли он своих денег (фото)

Американские СМИ опубликовали уникальные снимки: они показали, как выглядит один из самых дорогих особняков во всем мире. Он называется Вилла Фиренце (Villa Firenze), находится в Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе.

Самый дорогой особняк в мире. Фото: nypost.com

Сообщается, что на данный момент роскошный особняк является собственностью миллиардера Стивена Удвайра-Хейза. Но последнее время хозяин в доме не жил, потому что дом сдавался в аренду. И состоятельные туристы запросто могли арендовать это жилье. Но совсем недавно стало известно, что владелец решил продать недвижимость, и уже озвучил цену. Так, он хочет за него получить 160 миллионов долларов, передает The New York Post.

Площадь Виллы Фиренце больше 2600 квадратных метров. Там есть 23 ванных комнаты и 20 спален. Кроме этого, на территории особняка также расположены три резиденции для гостей. Плюс, есть гараж, в котором поместится 30 автомобилей, отдельный домик для персонала и винный погреб.

Известно, что элитное жилье создавалось на протяжении пяти лет. Архитектором проекта стал Уильям Габлински, он закончил работать над ним в 1998 году.

Стоит также отметить, что некоторое время в особняке жили мировые знаменитости: Эдди Мерфи, Дензел Вашингтон, Сильвестр Сталлоне.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, украинцы победили на фестивале лучших дизайнерских проектов в Нью-Йорке. Украинская студия дизайна Balbek Bureau заняла первое место в категории Beauty ("Салоны красоты") на фестивале лучших дизайнерских проектов Best of Design от американского журнала Interior Design, который проводится каждый год.

На сайте издания сообщается, что церемония объявления лауреатов прошла в Нью-Йорке. Дизайнером этого проекта стал Слава Балбек, который представил совершенно новый формат дизайна для салонов красоты. Такой интерьер можно увидеть в салоне Say No Mo, который открылся в столице на улице Шота Руставели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!