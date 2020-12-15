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Как выглядит самый дорогой особняк в мире и стоит ли он своих денег (фото)

Самый дорогой дом в Лос-Анджелесе выставили на продажу

сегодня, 20:01
Автор:

Любовь Блажко

Американские СМИ опубликовали уникальные снимки: они показали, как выглядит один из самых дорогих особняков во всем мире. Он называется Вилла Фиренце (Villa Firenze), находится в Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. 

Как выглядит самый дорогой особняк в мире и стоит ли он своих денег (фото)

Самый дорогой особняк в мире. Фото: nypost.com

Сообщается, что на данный момент роскошный особняк является собственностью миллиардера Стивена Удвайра-Хейза. Но последнее время хозяин в доме не жил, потому что дом сдавался в аренду. И состоятельные туристы запросто могли арендовать это жилье. Но совсем недавно стало известно, что владелец решил продать недвижимость, и уже озвучил цену. Так, он хочет за него получить 160 миллионов долларов, передает The New York Post. 

Площадь Виллы Фиренце больше 2600 квадратных метров. Там есть 23 ванных комнаты и 20 спален. Кроме этого, на территории особняка также расположены три резиденции для гостей. Плюс, есть гараж, в котором поместится 30 автомобилей, отдельный домик для персонала и винный погреб. 

Как выглядит самый дорогой особняк в мире и стоит ли он своих денег (фото) - фото 2
Как выглядит самый дорогой особняк в мире и стоит ли он своих денег (фото) - фото 3
Как выглядит самый дорогой особняк в мире и стоит ли он своих денег (фото) - фото 4
Как выглядит самый дорогой особняк в мире и стоит ли он своих денег (фото) - фото 5

Известно, что элитное жилье создавалось на протяжении пяти лет. Архитектором проекта стал Уильям Габлински, он закончил работать над ним в 1998 году. 

Стоит также отметить, что некоторое время в особняке жили мировые знаменитости: Эдди Мерфи, Дензел Вашингтон, Сильвестр Сталлоне. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, украинцы победили на фестивале лучших дизайнерских проектов в Нью-Йорке. Украинская студия дизайна Balbek Bureau заняла первое место в категории Beauty ("Салоны красоты") на фестивале лучших дизайнерских проектов Best of Design от американского журнала Interior Design, который проводится каждый год. 

На сайте издания сообщается, что церемония объявления лауреатов прошла в Нью-Йорке. Дизайнером этого проекта стал Слава Балбек, который представил совершенно новый формат дизайна для салонов красоты. Такой интерьер можно увидеть в салоне Say No Mo, который открылся в столице на улице Шота Руставели. 


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Источник: https://nypost.com/2020/12/08/most-expensive-us-home-on-auction-at-160m-is-it-worth-it/
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