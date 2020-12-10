Украинцы победили на фестивале лучших дизайнерских проектов в Нью-Йорке (фото)

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Любовь Блажко
Украинская студия дизайна Balbek Bureau заняла первое место в категории Beauty ("Салоны красоты") на фестивале лучших дизайнерских проектов Best of Design от американского журнала Interior Design, который проводится каждый год.
Лучшие дизайнерские проекты. Фото: obozrevatel
На сайте издания сообщается, что церемония объявления лауреатов прошла в Нью-Йорке. Дизайнером этого проекта стал Слава Балбек, который представил совершенно новый формат дизайна для салонов красоты. Такой интерьер можно увидеть в салоне Say No Mo, который открылся в столице на улице Шота Руставели.
Новшество этого дизайна заключается в том, что авторы решили отказаться гендерно маркированных деталей, которые можно увидеть в большинстве салонов красоты. Вместо этого они создали более нейтральный интерьер, разбавив его бежевой мебелью, серыми бетонными поверхностями и золотыми деталями.
Всего премию получили 65 проектов в разных категориях.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему британка превратила свой дом в свалку. Этой историей поделилась британская волонтерская организация, которая недавно с ними произошла. 60-летняя Сильви решила на протяжении 20 лет не убираться в доме, поэтому у нее скопилось 27 тонн мусора.
На помощь женщине пришли соседи, потому что они начали замечать, что ситуация становилась только хуже. Так, они увидели, что Сильви не выбрасывает мусор и целый день может провести на пороге своего дома. Тогда Сара с Крейг решили поговорить с ней и выяснить, что же случилось.
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