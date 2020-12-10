kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.12.2020

BTC/USD

18249.62

ETH/USD

561.11

LTC/USD

74.43

НБУ 10.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг дизайн и интерьер Украинцы победили на фестивале лучших дизайнерских проектов в Нью-Йорке (фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы победили на фестивале лучших дизайнерских проектов в Нью-Йорке (фото)

Команда представила на конкурс свой интерьер в концептуально новом формате

сегодня, 19:17
Автор:

Любовь Блажко

Украинская студия дизайна Balbek Bureau заняла первое место в категории Beauty ("Салоны красоты") на фестивале лучших дизайнерских проектов Best of Design от американского журнала Interior Design, который проводится каждый год. 

Украинцы победили на фестивале лучших дизайнерских проектов в Нью-Йорке (фото)

Лучшие дизайнерские проекты. Фото: obozrevatel

На сайте издания сообщается, что церемония объявления лауреатов прошла в Нью-Йорке. Дизайнером этого проекта стал Слава Балбек, который представил совершенно новый формат дизайна для салонов красоты. Такой интерьер можно увидеть в салоне Say No Mo, который открылся в столице на улице Шота Руставели. 

Новшество этого дизайна заключается в том, что авторы решили отказаться гендерно маркированных деталей, которые можно увидеть в большинстве салонов красоты. Вместо этого они создали более нейтральный интерьер, разбавив его бежевой мебелью, серыми бетонными поверхностями и золотыми деталями. 

Всего премию получили 65 проектов в разных категориях. 

Украинцы победили на фестивале лучших дизайнерских проектов в Нью-Йорке (фото) - фото 2
Украинцы победили на фестивале лучших дизайнерских проектов в Нью-Йорке (фото) - фото 3
Украинцы победили на фестивале лучших дизайнерских проектов в Нью-Йорке (фото) - фото 4
Украинцы победили на фестивале лучших дизайнерских проектов в Нью-Йорке (фото) - фото 5
Украинцы победили на фестивале лучших дизайнерских проектов в Нью-Йорке (фото) - фото 6
Украинцы победили на фестивале лучших дизайнерских проектов в Нью-Йорке (фото) - фото 7

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему британка превратила свой дом в свалку. Этой историей поделилась британская волонтерская организация, которая недавно с ними произошла. 60-летняя Сильви решила на протяжении 20 лет не убираться в доме, поэтому у нее скопилось 27 тонн мусора. 

На помощь женщине пришли соседи, потому что они начали замечать, что ситуация становилась только хуже. Так, они увидели, что Сильви не выбрасывает мусор и целый день может провести на пороге своего дома. Тогда Сара с Крейг решили поговорить с ней и выяснить, что же случилось. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interiordesign.net/award/12-best-of-year-awards-winners-2020/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ