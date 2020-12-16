Как украинские звезды украсили дома к Рождеству (фото)

Как украинские знаменитости готовятся к новогодним праздникам. Фото: botanichka.ru

Украинцы уже начали активную подготовку к новогодним праздникам. Несмотря на пандемию коронавируса, люди не теряют праздничного настроения и пытаются как можно красивее украсить свой дом, чтобы там было тепло и уютно. Дома уже задекорировали и некоторые украинские звезды. Они с радостью делятся новогодним настроением и интерьером со своими подписчиками в Инстаграме.

Украинский рэпер Потап украшает свой загородный домик. Праздничной атмосферы дому добавляет камин, декорированный веточками ели, рождественским бантом и свечами.

Звездная пара украинских телеведущих, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, показала праздничное дерево, которое засветилось волшебными огнями. Елку украшали всей семьей. Так супруги совместили приятное с полезным — создали уют и провели время вместе.

Телеведущая Лидия Таран также поразила своим невероятно красивым домом. Кроме огромной елки, звезда задекорировала лестницы, чем добавила уюта и новогоднего настроения.

Маша Ефросинина украшала свою елку вместе с сыном и мужем. Веселая телеведущая даже сняла видео по этому случаю.

А вот современный Дзидзьо только планирует украшать свой дом. Он уже приобрел елку и поделился этой новостью с поклонниками. Звезда предпочла искусственное дерево. Покупка елки изрядно осчастливила певца.

Напомним, что худи — трендовый элемент гардероба этой зимой. Его рекомендуют носить с большим пуховиком и массивными сапогами.

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