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Флорист назвала комнатные растения, опасные для человека

Сок этих растений может вызвать ожоги

сегодня, 15:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие женщины любят ухаживать за растениями, поэтому обустраивают дома настоящую оранжерею. Однако, флорист Зоя Ильяшенкова настоятельно рекомендует следить за тем, какие цветы вы высаживаете в своих горшках.

Флорист назвала комнатные растения, опасные для человека

фото из открытых источников

Эксперт рассказала, что самыми опасными являются монстера, алоказия и диффенбахия, потому что их сок содержит яд, который при попадании на слизистые, может вызвать сильную токсическую реакцию. Эти растения нужно ставить подальше от маленьких детей и животных, которые могут попробовать листик на вкус, а в последствии страдать отравлением. 

Флорист также отметила, что в спальной комнате не стоит ставить растения, у которых "тяжелых" запах, например, всеми любимую орхидею. Ее аромат может стать причиной легкой головной боли.  

Помимо этого, стоит обращать внимание на грунт, в котором высаживаются растения. Некачественная почва может вызвать аллергическую реакцию, а это весьма опасно для людей, страдающих заболеваниями дыхательных органов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие домашние растения приносят в дом удачу и благополучие.


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Источник: https://aif.ru/dacha/flowers/obmanchivaya_krasota_kakie_cvety_ne_stoit_derzhat_doma
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