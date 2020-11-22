Флорист назвала комнатные растения, опасные для человека

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Светлана Шкурупий
Многие женщины любят ухаживать за растениями, поэтому обустраивают дома настоящую оранжерею. Однако, флорист Зоя Ильяшенкова настоятельно рекомендует следить за тем, какие цветы вы высаживаете в своих горшках.
фото из открытых источников
Эксперт рассказала, что самыми опасными являются монстера, алоказия и диффенбахия, потому что их сок содержит яд, который при попадании на слизистые, может вызвать сильную токсическую реакцию. Эти растения нужно ставить подальше от маленьких детей и животных, которые могут попробовать листик на вкус, а в последствии страдать отравлением.
Флорист также отметила, что в спальной комнате не стоит ставить растения, у которых "тяжелых" запах, например, всеми любимую орхидею. Ее аромат может стать причиной легкой головной боли.
Помимо этого, стоит обращать внимание на грунт, в котором высаживаются растения. Некачественная почва может вызвать аллергическую реакцию, а это весьма опасно для людей, страдающих заболеваниями дыхательных органов.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие домашние растения приносят в дом удачу и благополучие.
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