Флорист назвала комнатные растения, опасные для человека

Многие женщины любят ухаживать за растениями, поэтому обустраивают дома настоящую оранжерею. Однако, флорист Зоя Ильяшенкова настоятельно рекомендует следить за тем, какие цветы вы высаживаете в своих горшках.

фото из открытых источников

Эксперт рассказала, что самыми опасными являются монстера, алоказия и диффенбахия, потому что их сок содержит яд, который при попадании на слизистые, может вызвать сильную токсическую реакцию. Эти растения нужно ставить подальше от маленьких детей и животных, которые могут попробовать листик на вкус, а в последствии страдать отравлением.

Флорист также отметила, что в спальной комнате не стоит ставить растения, у которых "тяжелых" запах, например, всеми любимую орхидею. Ее аромат может стать причиной легкой головной боли.

Помимо этого, стоит обращать внимание на грунт, в котором высаживаются растения. Некачественная почва может вызвать аллергическую реакцию, а это весьма опасно для людей, страдающих заболеваниями дыхательных органов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие домашние растения приносят в дом удачу и благополучие.

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