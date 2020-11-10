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Пять комнатных растений, которые принесут удачу в дом

Эти растения наполняют дом энергией благополучия

10 ноября 2020, 22:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Существует множество комнатных растений и каждое из них по-своему особенное и уникальное. Но есть цветы, которые создают вокруг себя благоприятную атмосферу и способствуют удаче. Что это за растения?

Пять комнатных растений, которые принесут удачу в дом

фото из открытых источников

Алоэ 

Многие знают о том, что алоэ обладает полезными свойствами, в частности улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет, позитивно влияет на состояние кожи. А еще этот цветок обладает светлой энергией и защищает дом от различных ненастий. Говорят, что алоэ помогает создать позитивную ауру и притягивает удачу. 

Пять комнатных растений, которые принесут удачу в дом - фото 2

Денежное дерево

Мало то, что денежное дерево прекрасно очищает воздух в доме, так еще и привлекает удачу. Чем крупнее листья, тем лучше будет финансовая ситуация. Раньше люди верили, что на растущую луну нужно положить кошелек возле цветка, тогда материальная сторона жизни начнет налаживаться.

Пять комнатных растений, которые принесут удачу в дом - фото 3

Оксалис

Очень красивое и нежное растение, которое радует глаз и добавляет в дом позитивный настрой. Говорят, что где цветет оксалис — там будет царить атмосфера дружелюбия и спокойствия. А еще в дом будет часто "приходить" удача. 

Пять комнатных растений, которые принесут удачу в дом - фото 4

Хлорофитум

Непривередливое растение, которое хорошо очищает и увлажняет воздух в помещении. А еще хлорофитум привносит в дом спокойствие и гармонию, создавая вокруг себя благоприятную атмосферу.  

Пять комнатных растений, которые принесут удачу в дом - фото 5

Спатифиллум

Красивое и популярное растение, которое еще называют "женское счастье". Этот цветок очищает воздух от вредных веществ, а также помогает привнести гармонию в семью. Спатифиллум притягивает к себе удачу, благополучие и счастье.

Пять комнатных растений, которые принесут удачу в дом - фото 6

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие комнатные растения самые неприхотливые в уходе.


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Источник: https://lucky-women.ru/5-komnatnyx-rastenij-kotorye-prinesut-udachu-v-dom/
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