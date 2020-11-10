Пять комнатных растений, которые принесут удачу в дом

Существует множество комнатных растений и каждое из них по-своему особенное и уникальное. Но есть цветы, которые создают вокруг себя благоприятную атмосферу и способствуют удаче. Что это за растения?

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Алоэ

Многие знают о том, что алоэ обладает полезными свойствами, в частности улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет, позитивно влияет на состояние кожи. А еще этот цветок обладает светлой энергией и защищает дом от различных ненастий. Говорят, что алоэ помогает создать позитивную ауру и притягивает удачу.





Денежное дерево

Мало то, что денежное дерево прекрасно очищает воздух в доме, так еще и привлекает удачу. Чем крупнее листья, тем лучше будет финансовая ситуация. Раньше люди верили, что на растущую луну нужно положить кошелек возле цветка, тогда материальная сторона жизни начнет налаживаться.





Оксалис

Очень красивое и нежное растение, которое радует глаз и добавляет в дом позитивный настрой. Говорят, что где цветет оксалис — там будет царить атмосфера дружелюбия и спокойствия. А еще в дом будет часто "приходить" удача.





Хлорофитум

Непривередливое растение, которое хорошо очищает и увлажняет воздух в помещении. А еще хлорофитум привносит в дом спокойствие и гармонию, создавая вокруг себя благоприятную атмосферу.





Спатифиллум

Красивое и популярное растение, которое еще называют "женское счастье". Этот цветок очищает воздух от вредных веществ, а также помогает привнести гармонию в семью. Спатифиллум притягивает к себе удачу, благополучие и счастье.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие комнатные растения самые неприхотливые в уходе.

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