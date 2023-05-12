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Дизайнеры интерьера выдохнули: появился новый цвет, заменяющий трендовый белый

В 2023 году самыми популярными для покраски и декорирования домов являются оттенки коричневого. И хотя, белый цвет долгое время привлекал своей элегантностью, пора – изменить этот тренд

сегодня, 13:05
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Homes & Gardens.

Дизайнеры интерьера выдохнули: появился новый цвет, заменяющий трендовый белый

Интерьер в коричневом стиле. Фото из открытых источников

По словам экспертов, на полках интерьерной красоты появились новые нейтральные оттенки, которые станут модными и смогут заменить инстинктивный — белый. Речь идет об использовании природных и заземленных цветов. Так, как утверждает дизайнер и психолог по цвету Карен Галлер, белый пора сменить на коричневый. Ведь его психология тоже "положительная".


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"С коричневым мы чувствуем себя уверенно и безопасно", – убеждена Карен Галлер.

Коричневый имеет много теплых оттенков, таких как каштан, кофе, шоколад. А также, холодные – пепельный, темно-коричневый, добавляет эксперт. В то же время полностью вытеснить белый из дизайна интерьера – не удастся. Ведь он все-таки "классика".

"Белый – это совершенство. Он чист и безупречен, дает ощущение покоя и тишины. Однако белый также может восприниматься как холодный, безразличный цвет", – говорит психолог по цвету Карен Халлер.

Сейчас у декораторов белый отходит на второстепенный план и часто используется как дополнение к другому более теплому цвету.

А вместе с нейтральным белым цветом, теряет популярность и серый. На их месте появляются такие оттенки, как темно-коричневый, бежевый, янтарный, коричневый, "захватывающие" интерьеры.

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