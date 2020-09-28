Невероятно: в Альпах построили дом, который отражает смену времен года (видео)

Зеркальный дом – это арт-проект американского художника Дуга Эйткена, который расположен в швейцарском городке Гштад. Уже даже появилось видео, на котором отчетливо видно, как зеркальный дом отражает смену времен года. Об этом пишет издание buro247.

Mirage Gstaad расположен в Альпах. Фото: buro247

Эта креативная работа впервые была представлена на фестивале современного искусства Elevation 1049. Здание сделали из полностью экологических материалов, а также поставили светоотражающие панели. Фасад дома способен поглощать и отражать пейзаж вокруг себя таким образом, что внешняя сторона становится невидимой, а внутренняя в полной мере демонстрирует бесконечноный калейдоскоп света и зеркальных отражений. Такая конструкция позволяет зданию Mirage Gstaad отражать постоянно меняющуюся среду вокруг себя.

Идея создать зеркальный дом в Альпах пришла Дугу Эйткену после того, как он закончил работу над своим первым подобным зданием. Его он сделал по примеру типичного американского особняка, который находится в пустыне Палм-Спрингс. Второй дом художник воплотил в реальность в Детройте, а третий Mirage Gstaad будет стоять на в Альпах до 2021 года.

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