Знакомство ребенка с новорожденным братом или сестрой

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Поведение ребенка будет зависеть частично от его темперамента. Дети, которые являются более самодостаточными, смогут легче адаптироваться. Очень чувствительные дети, которые нуждаются в большем количестве времени для адаптации, будут дольше перестраиваться в связи с изменениями.

Что можно сделать, чтобы помочь ребенку принять своего нового брата или сестру?



Дайте ребенку специальные задания. Когда вы купаете малыша, ваш пятилетний ребенок может помочь вам слить воду, пока вы надежно удерживаете кроху. Старшие дети могут наслаждаться качанием ребенка, чтением или пением, или кормлением его из бутылочки. У детей часто есть естественный талант к развлечениям — пение, танцы или просто гримасы лица, а малыш — благодарная аудитория. Мало того, что ваш ребенок будет обращать на себя внимание, он, скорее всего, будет гордиться тем, что малыш улыбается в ответ на его действия.



Читайте ребенку истории о его новой роли. Чтение рассказов об испытаниях и радостях нового брата или сестры может помочь ребенку приспособиться к его новой роли в семье. Книги, в которых идет речь о недовольстве детей в связи с появлением маленького брата или сестры, помогут ребенку понять, что его чувства естественны. Истории, в которых идет речь о гордости и новых возможностях роли старшего ребенка, представляют собой позитивные образцы для подражания.



Пусть ребенок расскажет историю. Помогите ребенку сделать простую книжку о нем и его новом брате, сложив несколько листов бумаги и сшив края, или вы можете использовать простой фотоальбом. Ребенок может быть заинтересован в поиске нужных картинок, размещении их в книге и написании собственной истории.



Испытывать целый спектр различных чувств относительно новой роли в семье и вытекающих из этого изменений – совершенно нормально для ребенка любого возраста. Постарайтесь признать чувства своего старшего ребенка: "Кажется, ты сейчас чувствуешь грусть. Хочешь рассказать мне об этом?" или "Неужели тебя разочаровывает то, что иногда я прошу тебя помочь мне с малышом?" Ребенку требуется, чтобы вы потратили некоторое время на то, чтобы выслушать его.



Проводите некоторое время каждый день только с вашим старшим ребенком, даже если это всего лишь несколько минут рисования или чтения. В эти минуты ребенок чувствует себя особенным, а также напоминает ему, что вы все еще его любимая мама.



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