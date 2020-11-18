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Введение твердой пищи в рацион ребенка

Когда малыш начинает проявлять признаки готовности к введению твердой пищи – пришло время действовать! Эти признаки происходят в разное время для разных детей, но большинство малышей начинают проявлять их в возрасте шести месяцев

сегодня, 14:30
Автор:

Седлецкая Татьяна


Введение твердой пищи в рацион ребенка

Фото: maya-ballet

Типы продуктов питания

Все новые продукты интересны для вашего ребенка — нет необходимости готовить "особые" продукты. Например, вы можете начать прикорм с обогащенной железом молочной рисовой каши, приготовленных мягких овощей или фруктов в виде пюре. Затем переходите к таким продуктам, как яйца, пшеница, вареная рыба, подавая их малышу также в виде пюре или фарша.  

Попробуйте предложить ребенку домашние блюда и разнообразные продукты, в том числе:

·         овощи — например, вареный картофель, морковь или фасоль;

·         фрукты — например, банан, яблоко, дыня или авокадо;

·         пшеница, овес, хлеб, рис и макароны;

·         молочные продукты, такие как йогурт и сыр;

·         мясо, рыба, бобовые и вареные яйца (не сырые и не жареные!).

Постарайтесь сохранить грудное вскармливание или используйте детскую смесь до 12 месяцев, а также постепенно вводите твердые продукты в рацион питания малыша. Есть некоторые продукты, которых вы должны избегать в рационе своего ребенка, пока он не достигнет определенного возраста:

·         мед, пока малышу не исполнится 12 месяцев;

·         коровье молоко, козье молоко и соевое молоко, пока ему не исполнится 12 месяцев;

·         молочной продукции с пониженным содержанием жира, пока ему не исполнится два года;

·         целые орехи и подобные твердые продукты, пока ему не исполнилось три года — это удушающая опасность;

·         непастеризованное молоко, фруктовый сок, чай, кофе или подслащенные напитки в любом возрасте.

Практические советы по введению твердых продуктов:

·         Выберите время, когда вы и ваш ребенок спокойны и расслаблены.

·         Усадите малыша в высокий стульчик и кормите его с помощью ложки.  

·         Следите за признаками малыша, которые указывают на потерю интереса к пище — это говорит о том, что малыш наелся.

·         Предложите ребенку те продукты, к которым он проявляет интерес.

·         Дайте ребенку ложку, чтобы самостоятельно практиковаться.

·         Поговорите со своим ребенком о продуктах, которые он ел — что это такое, какого цвета, какого вкуса, где растет этот продукт, как вы его приготовили.


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