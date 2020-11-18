Введение твердой пищи в рацион ребенка

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МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Фото: maya-ballet
Типы
продуктов питания
Все новые продукты интересны для вашего ребенка — нет
необходимости готовить "особые" продукты. Например, вы можете начать прикорм с
обогащенной железом молочной рисовой каши, приготовленных мягких овощей или
фруктов в виде пюре. Затем переходите к таким продуктам, как яйца, пшеница,
вареная рыба, подавая их малышу также в виде пюре или фарша.
Попробуйте
предложить ребенку домашние блюда и разнообразные продукты, в том числе:
·
овощи — например, вареный картофель, морковь или фасоль;
·
фрукты — например, банан, яблоко, дыня или авокадо;
·
пшеница, овес, хлеб, рис и макароны;
·
молочные продукты, такие как йогурт и сыр;
·
мясо, рыба, бобовые и вареные яйца (не сырые и не
жареные!).
Постарайтесь сохранить грудное вскармливание или используйте
детскую смесь до 12 месяцев, а также постепенно вводите твердые продукты в
рацион питания малыша. Есть некоторые продукты, которых вы должны избегать в
рационе своего ребенка, пока он не достигнет определенного возраста:
·
мед, пока малышу не исполнится 12 месяцев;
·
коровье молоко, козье молоко и соевое молоко, пока ему не
исполнится 12 месяцев;
·
молочной продукции с пониженным содержанием жира, пока
ему не исполнится два года;
·
целые орехи и подобные твердые продукты, пока ему не
исполнилось три года — это удушающая опасность;
·
непастеризованное молоко, фруктовый сок, чай, кофе или подслащенные
напитки в любом возрасте.
Практические советы по введению твердых продуктов:
·
Выберите время, когда вы и ваш ребенок спокойны и
расслаблены.
·
Усадите малыша в высокий стульчик и кормите его с помощью
ложки.
·
Следите за признаками малыша, которые указывают на потерю
интереса к пище — это говорит о том, что малыш наелся.
·
Предложите ребенку те продукты, к которым он проявляет
интерес.
·
Дайте ребенку ложку, чтобы самостоятельно практиковаться.
·
Поговорите со своим ребенком о продуктах, которые он ел —
что это такое, какого цвета, какого вкуса, где растет этот продукт, как вы его
приготовили.
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