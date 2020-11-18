Введение твердой пищи в рацион ребенка





Фото: maya-ballet

Типы продуктов питания

Все новые продукты интересны для вашего ребенка — нет необходимости готовить "особые" продукты. Например, вы можете начать прикорм с обогащенной железом молочной рисовой каши, приготовленных мягких овощей или фруктов в виде пюре. Затем переходите к таким продуктам, как яйца, пшеница, вареная рыба, подавая их малышу также в виде пюре или фарша.

Попробуйте предложить ребенку домашние блюда и разнообразные продукты, в том числе:

· овощи — например, вареный картофель, морковь или фасоль;

· фрукты — например, банан, яблоко, дыня или авокадо;

· пшеница, овес, хлеб, рис и макароны;

· молочные продукты, такие как йогурт и сыр;

· мясо, рыба, бобовые и вареные яйца (не сырые и не жареные!).

Постарайтесь сохранить грудное вскармливание или используйте детскую смесь до 12 месяцев, а также постепенно вводите твердые продукты в рацион питания малыша. Есть некоторые продукты, которых вы должны избегать в рационе своего ребенка, пока он не достигнет определенного возраста:

· мед, пока малышу не исполнится 12 месяцев;

· коровье молоко, козье молоко и соевое молоко, пока ему не исполнится 12 месяцев;

· молочной продукции с пониженным содержанием жира, пока ему не исполнится два года;

· целые орехи и подобные твердые продукты, пока ему не исполнилось три года — это удушающая опасность;

· непастеризованное молоко, фруктовый сок, чай, кофе или подслащенные напитки в любом возрасте.

Практические советы по введению твердых продуктов:

· Выберите время, когда вы и ваш ребенок спокойны и расслаблены.

· Усадите малыша в высокий стульчик и кормите его с помощью ложки.

· Следите за признаками малыша, которые указывают на потерю интереса к пище — это говорит о том, что малыш наелся.

· Предложите ребенку те продукты, к которым он проявляет интерес.

· Дайте ребенку ложку, чтобы самостоятельно практиковаться.

· Поговорите со своим ребенком о продуктах, которые он ел — что это такое, какого цвета, какого вкуса, где растет этот продукт, как вы его приготовили.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!