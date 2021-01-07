Усыновление в США: мифы и реальность

Большинство семей успешно усыновляют ребенка в течение двух лет после начала процесса. Стоимость внутреннего усыновления варьируется в широких пределах: от 10 000 $ до 40 000 $. Согласно опросам, которые ежегодно проводит Adoptive Families, средняя общая стоимость усыновления внутри страны составляет от 25 000 до 35 000 $ — что, как правило, значительно меньше, чем международное усыновление.

Семья. Фото: slavasev.ru

Усыновления внутри страны превосходят международные

Хотя в настоящее время в США ежегодно проводится меньше усыновлений по сравнению с 35 годами ранее, национальное усыновление не угасает. На самом деле, большинство американских семей усыновляют детей внутри страны намного чаще, чем на международном уровне.

Сегодня почти каждый аспект усыновления отличается от того, что было в прошлом. В частных агентствах по усыновлению вместо того, чтобы просто назначать ребенка для усыновления без какой-либо справочной информации, будущая приемная семья ребенка теперь обычно встречается или разговаривает с биологической матерью малыша. Биологические родители имеют право выбирать, какая семья усыновит их ребенка.

Проверка на прочность

Усыновление – самое важное решение, которое вы когда-либо принимали. Помните – это на всю жизнь, ведь ребенок — не игрушка, нельзя попробовать и вернуть его обратно. Вам следует готовиться к возможным трудностям, с которыми вы столкнетесь – адаптация ребенка в новой семье проходит индивидуально у каждого. Дети, воспитанные в детских домах, особенно уязвимы, у них отсутствует социализация, навыки коммуникации и научить их ориентироваться и жить в большом открытом мире – ваша задача.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Казахстан прекратил прием заявок из США на усыновление детей







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