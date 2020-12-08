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Удар электрическим током

В зависимости от силы и типа тока, а также того, как долго ребенок подвергается воздействию тока, электрический ток может вызвать секундный удар, ожог или серьезную травму. Электрический шок может быть очень незначительным и не вызывать каких-либо долговременных повреждений. Однако достаточно сильное напряжение тока может войти в тело ребенка, повредив ткани организма.

сегодня, 16:18
Автор:

Седлецкая Татьяна


Удар электрическим током

Фото: nipiteng

Если ребенок получил электрический удар, у него могут возникнуть ожоги кожи, онемение или покалывание конечностей, мышечные сокращения, боль или слабость, головная боль или нарушения слуха.

Что делать, если ребенка ударило током?

Если вы наблюдаете удар электричеством, отключите источник электричества, если можете — отсоедините шнур питания, выключите автоматические выключатели или выньте предохранитель из блока. Не прикасайтесь к ребенку голыми руками, пока он находится в контакте с электрическим током. Чтобы убрать ребенка от воздействия тока, например, отсоединить его руку от провода, используйте неметаллический объект, который не проводит электричество, например, деревянную метлу или свернутый журнал.

Когда ребенок больше не контактирует с электрическим током, проверьте его дыхание. Если он не дышит, попросите кого-нибудь позвонить в скорую помощь, пока вы даете искусственное дыхание. Если вы наедине со своим ребенком, делайте ему искусственное дыхание в течение двух минут, затем позвоните в скорую помощь.

Если дыхание вашего ребенка нормальное, проверьте его цвет кожи. Вызывайте скорую помощь, если ребенок выглядит бледным.

Если у вашего ребенка есть ожог от воздействия электрического тока, не используйте лед, мазь и другие средства — немедленно отведите своего ребенка в отделение неотложной помощи. Врач обработает и забинтует ожог ребенка, а также проверит внутренние повреждения, которые вам трудно обнаружить.

Для младенцев наиболее распространенными причинами поражения электрическим током являются:

·         кусание или жевание электрических шнуров;

·         заталкивание металлических предметов в розетки или прижимание телом к розетке;

·         игра с электрическими шнурами и подсветкой (например, на новогодней елке).


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