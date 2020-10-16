Ученые выяснили, что игры в лесах и парках повышают иммунитет ребенка

Финские специалисты установили интересную закономерность: прогулка в парках и лесах позитивно влияет на иммунитет ребенка. Об этом пишет издание segodnya.

Игры в лесах и парках повышают иммунитет ребенка. Фото: pixabay

Так, исследователи провели занятный эксперимент: заменили гравий на детских площадках на зелень и почву. И результат оказался весьма положительным: уже через месяц они увидели, что у детей повысился иммунитет и снизился риск заболеваний.

Один из авторов данного исследования Аки Синкконен рассказывает, что дети, которые проводили много времени возле зеленых насаждений, имели более разнообразную микрофлору кожи и кишечника.

Перед началом исследования эксперты преобразили площадки в 4 детских садах Финляндии, добавив туда траву, небольшие кустарники, мхи, ящики для растений и естественную лесную подстилку.

Эксперимент продолжался на протяжении 28 дней, в котором дети от 3 до 5 лет гуляли полтора часа в день на переделанных детских площадках. Всего приняло участие 75 малышей из 10 садов. Специалисты взяли у них мазки с кожи на наличие микроорганизмов перед началом, и после окончания работы. Результаты показали, что если каждый день играть в лесах или парках, то это значительно укрепит иммунитет ребенка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие дети чаще всего страдают астмой и аллергией.



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