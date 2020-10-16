kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.10.2020

BTC/USD

11360.21

ETH/USD

369.40

LTC/USD

47.76

НБУ 16.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг дети Ученые выяснили, что игры в лесах и парках повышают иммунитет ребенка
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые выяснили, что игры в лесах и парках повышают иммунитет ребенка

Специалисты преобразили обычные детские площадки с гравием, добавив туда зелень и почву – и результат не заставил себя долго ждать

сегодня, 20:13
Автор:

Любовь Блажко

Финские специалисты установили интересную закономерность: прогулка в парках и лесах позитивно влияет на иммунитет ребенка. Об этом пишет издание segodnya.

Ученые выяснили, что игры в лесах и парках повышают иммунитет ребенка

Игры в лесах и парках повышают иммунитет ребенка. Фото: pixabay

Так, исследователи провели занятный эксперимент: заменили гравий на детских площадках на зелень и почву. И результат оказался весьма положительным: уже через месяц они увидели, что у детей повысился иммунитет и снизился риск заболеваний.

Один из авторов данного исследования Аки Синкконен рассказывает, что дети, которые проводили много времени возле зеленых насаждений, имели более разнообразную микрофлору кожи и кишечника. 

Перед началом исследования эксперты преобразили площадки в 4 детских садах Финляндии, добавив туда траву, небольшие кустарники, мхи, ящики для растений и естественную лесную подстилку.

Эксперимент продолжался на протяжении 28 дней, в котором дети от 3 до 5 лет гуляли полтора часа в день на переделанных детских площадках. Всего приняло участие 75 малышей из 10 садов. Специалисты взяли у них мазки с кожи на наличие микроорганизмов перед началом, и после окончания работы. Результаты показали, что если каждый день играть в лесах или парках, то это значительно укрепит иммунитет ребенка. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие дети чаще всего страдают астмой и аллергией. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ