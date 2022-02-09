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Ученые опровергли влияние веса женщины во время беременности на ребенка

Исследование, опубликованное в журнале BMC Medicine, показало, что дети с высоким ИМТ чаще страдают избыточным весом

сегодня, 06:30
Автор:

Ольга Чародий
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Согласно новому исследованию индекс массы тела беременной женщины имеет меньшее влияние на ИМТ ее ребенка, чем считалось ранее. Об этом сообщает CNN со ссылкой на BMC Medicine. Исследование, опубликованное в журнале BMC Medicine, показало, что дети с высоким ИМТ чаще страдают избыточным весом или ожирением из-за факторов окружающей среды, а не из-за веса матери в течение беременности.

Ученые опровергли влияние веса женщины во время беременности на ребенка

Девушка (фото из открытых источников)

Автор исследования Том Бонд, старший научный сотрудник Бристольского университета и приглашенный исследователь Имперского колледжа Лондона отметил, что факторами окружающей среды считается все, что заставляет детей есть больше и меньше заниматься спортом. Например, среда и образ жизни ребенка, проживание вблизи большого количества ресторанов быстрого питания или вдали от крупных зеленых открытых территорий могут повлиять на ИМТ. Ученые использовали данные, собранные в исследованиях "Дети 90-х годов" и "Рожденные в Брэдфорде", чтобы проанализировать ИМТ участников при рождении, в один год и в четыре года.

"Дети 90-х" — это долгосрочная исследовательская группа, состоящая из 14 000 беременных женщин, набранных в начале 1990-х годов. Born in Bradford — исследовательская программа, которая анализирует данные о состоянии здоровья более 30 000 человек в Брэдфорде в Великобритании.

Напомним, в Китае запретят женщинам прерывать беременность без соответствующих медицинских показаний. Таким образом надеются повысить уровень рождаемости в стране, где происходит старение нации. Правительство планирует взяться за половое воспитание населения. Китайцам предложат услуги по планированию семьи. Сообщается, что благодаря таким мероприятиям должно уменьшиться количество абортов, когда женщины прерывают беременность, потому что не хотят ребенка или считают, что не смогут его воспитать.





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Источник: https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-021-02216-w
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