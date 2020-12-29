Современные технологии для связи с бабушкой и дедушкой

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Новые современные технологии способны построить прочные отношения между поколениями — прародителями и внуками, повысить семейные ценности, помочь детям лучше узнать своих дедушку и бабушку, истории их детства и юности. Это также хорошо и для бабушек с дедушками, так как посредством изучения современных технологий, они имеют свою социальную жизнь даже на пенсии, а также развиваются интеллектуально и получают удовольствие от общения с внуками.

Учредители Kindoma работают над несколькими приложениями, которые добавляют удобные для детей мероприятия для видеозвонков. Дети старшего возраста, возможно, предпочтут создавать свои собственные истории с бабушкой и дедушкой. Внуки могут пригласить своих бабушек и дедушек или других пользователей Storybird для совместной работы над историей, а затем получить готовую книгу в печати.



Для бабушек и дедушек, готовых рискнуть и попасть в совершенно новый мир, Minecraft может быть отличным вариантом. Игра включает в себя различные виды блоков для строительства зданий и других сооружений; игроки могут приглашать друзей и членов семьи, чтобы играть в удаленном режиме. Игра включает в себя творчество и общение, поэтому может быть очень продуктивной деятельностью между детьми и бабушкой с дедушкой.



Способы для дедушек, бабушек и внуков в режиме Online



Kindoma Storytime: приложение для iPhone/IPad позволяет пользователям читать истории во время видеочата. Бесплатное приложение поставляется с доступом к 10 книгам. После этого, пользователи могут покупать истории индивидуально или по подписке. Книги направлены на детей от трех лет до шести лет.



Storybird: позволяет пользователям писать истории, используя иллюстрации художников, развивая собственную фантазию. После создания бесплатного аккаунта, ребенок может начать рассказ и пригласить прародителя сотрудничать. Готовую книгу можно купить в различных форматах: скачать, мягкий переплет, твердый переплет, а затем напечатать и отправить бабушке в подарок.



Слова с друзьями: Это бесплатное приложение позволяет пользователям играть в игру в стиле "Эрудит" на ходу с удаленными противниками. С помощью родителей, дети могут получить набор, чтобы играть со своими бабушкой и дедушкой. Окно чата позволяет обмениваться сообщениями во время игры.

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