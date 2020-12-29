Современные технологии для связи с бабушкой и дедушкой

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Седлецкая Татьяна
Фото: family.24tv
Новые современные технологии способны построить
прочные отношения между поколениями — прародителями и внуками, повысить
семейные ценности, помочь детям лучше узнать своих дедушку и бабушку, истории
их детства и юности. Это также хорошо и для бабушек с дедушками, так как
посредством изучения современных технологий, они имеют свою социальную жизнь даже на пенсии, а
также развиваются интеллектуально и получают удовольствие от общения с внуками.
Учредители Kindoma работают над несколькими приложениями,
которые добавляют удобные для детей мероприятия для видеозвонков. Дети старшего возраста, возможно, предпочтут создавать свои собственные
истории с бабушкой и дедушкой. Внуки могут пригласить своих бабушек и дедушек
или других пользователей Storybird для совместной работы над историей, а затем
получить готовую книгу в печати.
Для бабушек и дедушек, готовых рискнуть и попасть в
совершенно новый мир, Minecraft может быть отличным вариантом. Игра включает в
себя различные виды блоков для строительства зданий и других сооружений; игроки
могут приглашать друзей и членов семьи, чтобы играть в удаленном режиме. Игра
включает в себя творчество и общение, поэтому может быть очень продуктивной
деятельностью между детьми и бабушкой с дедушкой.
Способы для дедушек,
бабушек и внуков в режиме Online
Kindoma Storytime: приложение для iPhone/IPad
позволяет пользователям читать истории во время видеочата. Бесплатное
приложение поставляется с доступом к 10 книгам. После этого, пользователи могут
покупать истории индивидуально или по подписке. Книги направлены на детей от
трех лет до шести лет.
Storybird: позволяет пользователям писать истории,
используя иллюстрации художников, развивая собственную фантазию. После создания
бесплатного аккаунта, ребенок может начать рассказ и пригласить прародителя
сотрудничать. Готовую книгу можно купить в различных форматах: скачать, мягкий
переплет, твердый переплет, а затем напечатать и отправить бабушке в подарок.
Слова с друзьями: Это бесплатное приложение позволяет пользователям играть
в игру в стиле "Эрудит" на ходу с удаленными противниками. С помощью родителей,
дети могут получить набор, чтобы играть со своими бабушкой и дедушкой. Окно
чата позволяет обмениваться сообщениями во время игры.
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