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Главная Новости Досуг дети Как превратить домашнюю кухню в научную лабораторию для детей
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Как превратить домашнюю кухню в научную лабораторию для детей

Пища является одним из наиболее ощутимых и доступных шлюзов в мир науки, который мы в силах отрыть нашим детям

сегодня, 12:51
Автор:

Седлецкая Татьяна

Научные эксперименты с использованием общих предметов домашнего обихода, которые обязательно произведут впечатление на малыша.

Как превратить домашнюю кухню в научную лабораторию для детей

Дети на кухне. Фото: stav-geo.ru

"Луковые слезки"

Вам понадобиться:

    1 луковица

    Лыжные очки или очки для плавания

    Водопроводная вода.

Порежьте лук на три части (вы можете помочь своему ребенку и использовать для этого обычный нож).

Порежьте лук тремя различными способами, через некоторое время между каждым процессом: без очков; резать лук под водой без очков; надеть очки.

Что происходит?

Лук содержит соединения, которые раздражают оболочку глаза, вызывая слезы. Очки предотвращают воздействие этих соединений на глаза. Вода также предотвращает соединения от попадания в воздух и защищает от раздражения глаз.

"Индикатор кислоты"

Вам понадобиться:

    Разорванные красные капустные листы

    1 чашка горячей водопроводной воды

    1 чайная ложка лимонного сока

1        чайная ложка аммиака (такой, как раствор для очистки стекла). 

Замочите красный капустный лист в горячей воде на 30 минут. Вода станет синей. Разделите жидкость на три чашки.

Добавьте лимонный сок в одну из чашек. Жидкость в ней порозовеет.

Добавьте очиститель стекла в другую чашку. Жидкость будет зеленеть.

Что происходит?

Лимонный сок является кислотой. Аммиак (в очистителе для стекол) наоборот — щелочь. Пигменты в красной капусте чувствительны к кислотам и щелочам. Это означает, что окраска капусты приспосабливается к внешним воздействиям.

"Воздушный шар"

Вам понадобиться:

    1 бутылка с узким горлышком

1   пакет быстродействующих дрожжей

    2 чайные ложки сахара

1 стакан горячей воды (60 °C)

Чаша (больше, чем бутылка).

Поместите воду, сахар и дрожжи в бутылку и хорошо встряхните, чтобы перемешать ингредиенты.

Установите бутылку в большую миску с горячей водой.

Воздушный шарик необходимо надеть и закрепить на горлышко бутылки.

Примерно через 10 минут воздушный шар начинает надуваться!

Что происходит?

Сахар в воде, по существу, пища для дрожжей. По мере того как дрожжи потребляют сахар, они выделяют пузырьки углекислого газа. Эти пузыри и надувают воздушный шарик. Это именно те пузырьки, которые поднимают тесто для хлеба, делая его легким и пушистым.

Ранее "Комментарии" публиковали мифы о малоежках — советы родителям, как мотивировать ребенка попробовать новые продукты.





 


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Источник: https://www.parents.com/
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