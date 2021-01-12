Как превратить домашнюю кухню в научную лабораторию для детей

Научные эксперименты с использованием общих предметов домашнего обихода, которые обязательно произведут впечатление на малыша.



Дети на кухне. Фото: stav-geo.ru

"Луковые слезки"



Вам понадобиться:



1 луковица

Лыжные очки или очки для плавания

Водопроводная вода.

Порежьте лук на три части (вы можете помочь своему ребенку и использовать для этого обычный нож).



Порежьте лук тремя различными способами, через некоторое время между каждым процессом: без очков; резать лук под водой без очков; надеть очки.

Что происходит?



Лук содержит соединения, которые раздражают оболочку глаза, вызывая слезы. Очки предотвращают воздействие этих соединений на глаза. Вода также предотвращает соединения от попадания в воздух и защищает от раздражения глаз.



"Индикатор кислоты"



Вам понадобиться:



Разорванные красные капустные листы

1 чашка горячей водопроводной воды

1 чайная ложка лимонного сока

1 чайная ложка аммиака (такой, как раствор для очистки стекла).

Замочите красный капустный лист в горячей воде на 30 минут. Вода станет синей. Разделите жидкость на три чашки.

Добавьте лимонный сок в одну из чашек. Жидкость в ней порозовеет.

Добавьте очиститель стекла в другую чашку. Жидкость будет зеленеть.

Что происходит?



Лимонный сок является кислотой. Аммиак (в очистителе для стекол) наоборот — щелочь. Пигменты в красной капусте чувствительны к кислотам и щелочам. Это означает, что окраска капусты приспосабливается к внешним воздействиям.



"Воздушный шар"



Вам понадобиться:

1 бутылка с узким горлышком



1 пакет быстродействующих дрожжей

2 чайные ложки сахара

1 стакан горячей воды (60 °C)

Чаша (больше, чем бутылка).

Поместите воду, сахар и дрожжи в бутылку и хорошо встряхните, чтобы перемешать ингредиенты.



Установите бутылку в большую миску с горячей водой.

Воздушный шарик необходимо надеть и закрепить на горлышко бутылки.

Примерно через 10 минут воздушный шар начинает надуваться!

Что происходит?



Сахар в воде, по существу, пища для дрожжей. По мере того как дрожжи потребляют сахар, они выделяют пузырьки углекислого газа. Эти пузыри и надувают воздушный шарик. Это именно те пузырьки, которые поднимают тесто для хлеба, делая его легким и пушистым.

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