Как превратить домашнюю кухню в научную лабораторию для детей

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Седлецкая Татьяна
Научные эксперименты
с использованием общих предметов домашнего обихода, которые обязательно произведут
впечатление на малыша.
Дети на кухне. Фото: stav-geo.ru
"Луковые слезки"
Вам
понадобиться:
1 луковица
Лыжные
очки или очки для плавания
Водопроводная
вода.
Порежьте лук
на три части (вы можете помочь своему ребенку и использовать для этого обычный
нож).
Порежьте лук
тремя различными способами, через некоторое время между каждым процессом: без
очков; резать лук под водой без очков; надеть очки.
Что происходит?
Лук содержит
соединения, которые раздражают оболочку глаза, вызывая слезы. Очки предотвращают
воздействие этих соединений на глаза. Вода также предотвращает соединения от попадания
в воздух и защищает от раздражения глаз.
"Индикатор кислоты"
Вам
понадобиться:
Разорванные красные капустные листы
1
чашка горячей водопроводной воды
1
чайная ложка лимонного сока
1 чайная ложка аммиака (такой, как раствор для очистки стекла).
Замочите
красный капустный лист в горячей воде на 30 минут. Вода станет синей. Разделите
жидкость на три чашки.
Добавьте
лимонный сок в одну из чашек. Жидкость в ней порозовеет.
Добавьте
очиститель стекла в другую чашку. Жидкость будет зеленеть.
Что происходит?
Лимонный сок
является кислотой. Аммиак (в очистителе для стекол) наоборот — щелочь.
Пигменты в красной капусте чувствительны к кислотам и щелочам. Это означает,
что окраска капусты приспосабливается к внешним воздействиям.
"Воздушный шар"
Вам понадобиться:
1
бутылка с узким горлышком
1 пакет быстродействующих дрожжей
2 чайные ложки сахара
1 стакан горячей воды (60 °C)
Чаша (больше, чем бутылка).
Поместите
воду, сахар и дрожжи в бутылку и хорошо встряхните, чтобы перемешать
ингредиенты.
Установите бутылку
в большую миску с горячей водой.
Воздушный
шарик необходимо надеть и закрепить на горлышко бутылки.
Примерно
через 10 минут воздушный шар начинает надуваться!
Что происходит?
Сахар в воде, по существу, пища для дрожжей. По мере того как дрожжи потребляют сахар, они выделяют пузырьки углекислого газа. Эти пузыри и надувают воздушный шарик. Это именно те пузырьки, которые поднимают тесто для хлеба, делая его легким и пушистым.
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