Соперничество между детьми: почему происходит и что делать

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Как родителю, вам, вероятно, не чужды соперничества между вашими детьми. По мере того как их личности и интересы становятся более определенными, а их тела становятся сильнее, дети могут начать новые и более интенсивные столкновения. Правда заключается в том, что некоторые братья и сестры препираются всю свою жизнь, поэтому примите тот факт, что определенный уровень фонового шума неизбежен. С другой стороны, настало время научить ваших детей уважительно относиться друг к другу и разрешать свои конфликты мирным путем.

Поощряйте детей самостоятельно решать конфликты

Признайте их спор словами: "Вы оба правы", а затем расскажите детям свою точку зрения со стороны, выслушайте стороны дискуссии и предложите несколько вариантов решения спора. Скажите своим детям, что вы понимаете их дилемму и уверены, что они могут придумать решение, а затем отпустить ситуацию. Возможно, вам потребуется дополнительное совещание, чтобы научить детей искать решение проблем мирным путем.

Старайтесь не поощрять конкуренцию

Если хотите поставить кото-то в пример малышам, или сравнить – объектом выберете себя или мужа.

Родительская строгость не всегда уместна

Вы не должны согласовывать каждую их дискуссию. Каждый родитель должен отдавать себе отчет в том, что дети могут иметь негативное отношение друг к другу, и обязаны научить их правильно выражать свои чувства и направлять их в нужном направлении.

Родитель должен быть не судьей, а внимательным слушателем. Иногда, в случае возникновения спора достаточно выслушать обе стороны и принять их недовольство и гнев по отношению друг к другу.

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