Смотри, я сижу!

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Подготовка

С момента рождения ваш ребенок должен проводить некоторое время лежа на животике, что помогает укрепить его шею, живот и мышцы спины. В целом, мышцы младенцев усиливаются в направлении с головы до ног, так что после того, как его мышцы шеи наберутся сил, процесс перейдет на верхнюю (а потом и на нижнюю) часть спины. Вы увидите, что эти мышцы становятся сильнее, по мере того, как малыш учится поднимать голову и смотреть горизонтально.

Контрольно-пропускной пункт

После того как ваш ребенок научится самостоятельно хорошо держать голову (обычно около трех-четырех месяцев), вы можете усаживать малыша в детское кресло под наклоном. Как только ребенок станет сильнее, он будет иметь возможность сидеть в течение нескольких секунд, когда вы поместите его в положение сидя. Сначала он будет шататься, будет стараться держать голову прямо и балансировать, но, как правило, на протяжении лишь несколько секунд. Несмотря на то, что он будет падать или опрокидываться довольно часто на данном этапе, он учится. С практикой все становится совершенно, так что просто будьте терпеливы.

Баланс

Детям нужно научиться балансировать, прежде чем они начнут самостоятельно сидеть. И хорошие крепкие мышцы тела – далеко не самое важное в умении сидеть. Чтобы помочь своему ребенку получить этот необходимый навык, вы можете усаживать его в углах стульев или дивана, чтобы он начал чувствовать и понимать, что сидит. Также вы можете сесть на пол, скрестив свои ноги, и позволить малышу сидеть у вас между коленками, надежно поддерживаясь со всех сторон.

Следующий этап – ползать!

После того как ваш ребенок научится сидеть, он будет продолжать набирать силу в нижней части своего тела. Вскоре он получит достаточно сил, чтобы поворачивать и направлять свои бедра. И следующее, что сделает ваш малыш – он поползет!

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