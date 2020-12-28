Смотри, я сижу!

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Седлецкая Татьяна
Фото: novokrinitskii
Подготовка
С момента рождения ваш ребенок должен проводить некоторое
время лежа на животике, что помогает укрепить его шею, живот и мышцы спины. В
целом, мышцы младенцев усиливаются в направлении с головы до ног, так что после
того, как его мышцы шеи наберутся сил, процесс перейдет на верхнюю (а потом и
на нижнюю) часть спины. Вы увидите, что эти мышцы становятся сильнее, по мере
того, как малыш учится поднимать голову и смотреть горизонтально.
Контрольно-пропускной
пункт
После того как ваш ребенок научится самостоятельно
хорошо держать голову (обычно около трех-четырех месяцев), вы можете усаживать
малыша в детское кресло под наклоном. Как только ребенок станет сильнее, он
будет иметь возможность сидеть в течение нескольких секунд, когда вы поместите
его в положение сидя. Сначала он будет шататься, будет стараться держать голову
прямо и балансировать, но, как правило, на протяжении лишь несколько секунд. Несмотря на то, что он будет падать
или опрокидываться довольно часто на данном этапе, он учится. С практикой все
становится совершенно, так что просто будьте терпеливы.
Баланс
Детям нужно научиться балансировать, прежде чем они
начнут самостоятельно сидеть. И хорошие крепкие мышцы тела – далеко не самое
важное в умении сидеть. Чтобы помочь своему ребенку получить этот необходимый
навык, вы можете усаживать его в углах стульев или дивана, чтобы он начал
чувствовать и понимать, что сидит. Также вы можете сесть на пол, скрестив свои
ноги, и позволить малышу сидеть у вас между коленками, надежно поддерживаясь со
всех сторон.
Следующий
этап – ползать!
После того как ваш ребенок научится сидеть, он будет
продолжать набирать силу в нижней части своего тела. Вскоре он получит
достаточно сил, чтобы поворачивать и направлять свои бедра. И следующее, что
сделает ваш малыш – он поползет!
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