Школьные издевательства - острая проблема современности: как помочь детям

Для того чтобы предотвратить долгосрочные последствия издевательств, исследование подчеркивает важность раннего вмешательства.

Школьные издевательства. Фото: dszn.ru

Как определить, издеваются ли над вашим ребенком? Многие дети не говорят своим родителям, когда это происходит с ними, поэтому следите за возможными предупреждающими знаками, такими как необъяснимые порезы, царапины или ушибы, отсутствие или повреждение одежды, частые жалобы на головные боли и боли в животе. Дети могут избегать общества других детей, становятся капризными, или показывают изменение аппетита. Девочки чаще, чем мальчики испытывают социальное отчуждение, невербальное или эмоциональное запугивание.

Научите детей всегда уважать других

Сильное чувство собственного достоинства в сочетании с уважением по отношению к другим людям может помочь вашему ребенку избежать и предотвратить издевательства. Помогите своему ребенку построить эту сильную комбинацию с помощью игры "Я тот, кто…". Вы и ваш ребенок по очереди завершаете предложение, сосредоточив внимание на личностных чертах и предпочтениях: "Я тот, кто любит музыку" или "Я тот, кто заботится о своей маленькой сестренке". Эта игра учит детей ценить свои уникальные черты и строит уверенность в себе и положительное отношение к различиям между людьми.

Обсудите способы предотвращения издевательств

Лучшая защита, которую могут предложить родители — способствовать уверенности и независимости своего ребенка и быть готовыми принять меры, когда это необходимо. Обсудите и практикуйте безопасные и конструктивные пути, как ваш ребенок может реагировать на оскорбления. Разработайте и подготовьте инструментарий для детей, который они смогут использовать в сложных ситуациях. Также практикуйте с ребенком фразы, которые он может использовать, чтобы остановить издевательское поведение.

Примите меры, чтобы остановить запугивание

Обязательно сообщите о многократном серьезном издевательстве. Если ваш ребенок не хочет сделать это сам, пойдите вместе с ним и поговорите с преподавателем, методистом, директором школы. Узнайте политику школы по поводу издевательств между детьми, документируйте случаи хулиганства, и следите, какие действия предпринимаются школой.

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