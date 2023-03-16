Семья с новорожденными детьми не могут получить от государства «Упаковку малыша»

Предприниматель Александр Соколовский утверждает, что Министерство Соцполитики около трех месяцев блокирует торги на закупку "Упаковку малыша", как единовременную помощь для семей с новорожденными детьми. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "НВ".



Пакет малыша. Фото из открытых источнико

С 2018 года украинское правительство ввело одноразовую социальную помощь "Упаковка малыша", в которую входили нужные на первый период вещи для ребенка: пеленки, одежда, игрушки, памперсы, средства гигиены и другое. Родители могут сделать выбор, взять "Упаковку малыша", или же получить одноразовую денежную компенсацию в размере 6800 грн.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Как сообщает предприниматель Александр Соколовский, последние три месяца Министерство социальной политики не провели тендеры на закупку необходимых товаров для "Упаковка малыша". Таким образом вместо выбора выбрать "Упаковку малыша" родители должны соглашаться на денежную компенсацию. Однако Соколовский отмечает, что минимальная цена товаров в "Упаковке малыша", если их покупать самостоятельно составляет около 15-20 тыс. грн.

"Цена закупки "Упаковку малыша" — 6800 грн, но чтобы купить такой набор всего необходимого в интернет-магазинах или на рынках придется потратить от 15 до 20 тысяч гривен", — сообщает Александр Соколовский.

Данные ЮНИСЕФ свидетельствуют, что 80-90% родителей при выборе предпочли бы именно "Упаковку малыша", а не денежную компенсацию. Соколовский убежден, что в Украине во время войны рождаемость резко упала, и в этот момент необходима усиленная поддержка для родителей. Кроме того, большинство продукции для детской помощи производится в Украине, что позволит увеличить количество рабочих мест на 2 тыс.

Поскольку государственные торги еще не состоялись, ожидается, что следующие новые "Упаковку малыша" будут созданы не раньше второго полугодия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Китайский Франкенштейн", который проводил генные эксперименты над детьми, снова начнет работу.

Также "Комментарии" писали о самой молодой маме в мире: Ей было всего пять лет, когда она родила.