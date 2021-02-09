Секреты поиска идеальной няни для ребенка

Вы, наверное, смотрели и фильм, и мультик про всемирно известную няню много раз. Теперь, когда ваша семья нуждается в няне, вы можете задаться вопросом — а существует ли Мэри Поппинс в вашем времени?

Мэри Поппинс. Фото: twitter.com

Помните, что няня не является горничной или домработницей. Няня несет ответственность за безопасную и внимательную заботу о детях, с которыми работает. Ожидания одной семьи про обязанности няни могут быть совершенно отличимыми от другой, так что не забудьте изложить ваши ожидания при собеседовании.

Во-первых, вам нужно определится выяснить, какую няню вы ищете: 24/7 – которая будет жить с вами или приходящую на несколько часов.

Поиск

К сожалению, ваша няня не прилетит к вам с неба с чемоданом и зонтиком в руке. Однако она может прийти путем значительной рекомендации от семьи или друга. Стоит согласиться, что самые счастливые отношения между семьей и няней происходят именно с помощью положительных слов от человека, чьему мнению вы доверяете.

Интервью

Тщательно подготовьте свои вопросы. Спросите…

- Почему вы ищете работу в это области?

- Каков ваш прошлый опыт? (просят ссылки и рекомендации)

- Опишите любую сложную проблему в прошлом, и как вы в ней справились?

- Как вы справляетесь с агрессивным поведением между детьми?

- Как вы справляетесь с детьми, которые отказываются есть?

- Как бы вы поступаете в ситуации, когда кто-либо звонит в дверь и утверждает, что является родственником?

- Как вы справляетесь с детьми, которые плачут бесконечно и являются безутешными?

- Будете ли вы способствовать поддержанию дома в чистоте? Какие хлопоты будете делать или не делать?

Квалификация

Проверьте дипломы и сертификаты. Есть ли у няни специальное образование по оказанию первой помощи, дошкольному образованию или развитию ребенка?

Решение

Доверяйте своим инстинктам и первому впечатлению, является ли эта няня необходимой для вашей семьи. Когда вы достигнете соглашения в ожиданиях и обязанностях, днях и часах работы, заработной платы, оплаты сверхурочных и времени отпуска, — положить все это в основу договора. Это для вашей защиты и вашей няни.

Также обратите особое внимание на реакцию своего ребенка – понравилась ли ему новая тетя, смогла ли она с первых минут расположить к себе малыша? Помните, ведь вы это делаете для него, поэтому детское мнение также стоит учитывать.

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