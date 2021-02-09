Секреты поиска идеальной няни для ребенка

Язык
Coinspot 09.02.2021
BTC/USD
46276.48
ETH/USD
1766.72
LTC/USD
168.74
НБУ 09.02.2021
USD/UAH
27.80
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Вы, наверное, смотрели и фильм, и мультик про
всемирно известную няню много раз. Теперь, когда ваша семья нуждается в няне,
вы можете задаться вопросом — а существует ли Мэри Поппинс в вашем времени?
Мэри Поппинс. Фото: twitter.com
Помните, что няня не является горничной или
домработницей. Няня несет ответственность за безопасную и внимательную заботу
о детях, с которыми работает. Ожидания
одной семьи про обязанности няни могут быть совершенно отличимыми от другой,
так что не забудьте изложить ваши ожидания при собеседовании.
Во-первых, вам нужно определится выяснить, какую
няню вы ищете: 24/7 – которая будет жить с вами или приходящую на несколько
часов.
Поиск
К сожалению, ваша няня не прилетит к вам с неба с
чемоданом и зонтиком в руке. Однако она может прийти путем значительной рекомендации от семьи или друга.
Стоит согласиться, что самые счастливые отношения между семьей и няней
происходят именно с помощью положительных слов от человека, чьему мнению вы
доверяете.
Интервью
Тщательно подготовьте свои вопросы. Спросите…
- Почему вы ищете
работу в это области?
- Каков ваш
прошлый опыт? (просят ссылки и рекомендации)
- Опишите любую
сложную проблему в прошлом, и как вы в ней справились?
- Как вы
справляетесь с агрессивным поведением между детьми?
- Как вы
справляетесь с детьми, которые отказываются есть?
- Как бы вы
поступаете в ситуации, когда кто-либо звонит в дверь и утверждает, что является
родственником?
- Как вы
справляетесь с детьми, которые плачут бесконечно и являются безутешными?
- Будете ли вы
способствовать поддержанию дома в чистоте? Какие хлопоты будете делать или не
делать?
Квалификация
Проверьте дипломы и сертификаты. Есть ли у няни
специальное образование по оказанию первой помощи, дошкольному образованию или
развитию ребенка?
Решение
Доверяйте своим инстинктам и первому впечатлению, является
ли эта няня необходимой для вашей семьи. Когда вы достигнете соглашения в
ожиданиях и обязанностях, днях и часах работы, заработной платы, оплаты
сверхурочных и времени отпуска, — положить все это в основу договора. Это для вашей
защиты и вашей няни.
Также обратите особое внимание на реакцию своего
ребенка – понравилась ли ему новая тетя, смогла ли она с первых минут
расположить к себе малыша? Помните, ведь вы это делаете для него, поэтому
детское мнение также стоит учитывать.
Ранее "Комментарии" писали, как развить воображение ребенка в возрасте 5 лет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости