Эксперты рассказали, как развить воображение ребенка в возрасте 5 лет

Скорее всего, кровать вашего 5-летнего малыша на самом деле совсем не кровать — это космический корабль, пиратское судно или пещера дракона!

Мальчик фантазирует. Фото: sites.google.com

"Воображение детей в этом возрасте развивается естественным образом, но вы можете многое исправить, — говорит Александр Кристи, педиатр-психолог из Сан-Диего, — когда вы открываете ему новые взгляды, звуки и ощущения — вы готовите ребенка к жизни во взрослом мире".

Почему важно поощрять воображение

- Улучшение словарного запаса. Дети, которые играют в воображаемые игры или слушают множество сказок и рассказов, как правило, имеют заметно больший словарный запас.

- Контроль. Притворство позволяет вашему малышу становится любым героем, каким он хочет, практиковать вещи, которые он изучил, и держать ситуацию под своим контролем.

- Изучение социальных правил.

- Решать проблемы. Воображаемые сцены учат ребенка мыслить творчески в реальной жизни.

Как развить воображение 5-летнего ребенка

"Чтение рассказов о незнакомых землях и людях — хороший способ познакомить ребенка с фантазией — говорит детский психолог Анастасия Бирюкова, — с помощью книги малыш может исследовать визуальные детали и научится самостоятельно придумывать истории".

Рассказывать свои собственные выдуманные истории так же хорошо для вашего ребенка, как чтение книги вместе. Ваши рассказы заложат основу для создания своих собственных персонажей и сюжетов.

Когда ваш малыш изобретает сценарий и сюжетную линию, персонажей ("Я — учитель, а ты – ученик"), он развивает социальные и вербальные навыки. Малыш также будет решать эмоциональные проблемы, когда он воссоздает сцены, которые включают в себя чувство радости, грусти, страха или безопасности. Ребенок разрабатывает понимание причины и следствия, поскольку воображает, как вы или его друг будете вести себя в конкретной ситуации.

Обеспечьте реквизит для игры. Пластиковые браслеты становятся драгоценными камнями, а старые коврики для ванной превращаются в волшебные ковры. "Подогрейте" воображение ребенка – превратите картонную коробку в космический корабль с помощью красок и цветной бумаги вместе с малышом!

Ограничьте просмотр телевизора.

"Кино и телешоу, как правило, ограничивают воображение малышей, поскольку они визуализируют картинку, — говорит психолог, — поэтому ограничьте время просмотра телевизора до 1 часа в день".

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