Эксперты рассказали, как развить воображение ребенка в возрасте 5 лет

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Седлецкая Татьяна
Скорее всего, кровать вашего 5-летнего малыша на
самом деле совсем не кровать — это космический корабль, пиратское судно или
пещера дракона!
Мальчик фантазирует. Фото: sites.google.com
Почему важно поощрять воображение
- Улучшение
словарного запаса. Дети, которые играют в
воображаемые игры или слушают множество сказок и рассказов, как правило, имеют
заметно больший словарный запас.
- Контроль. Притворство позволяет вашему малышу становится любым героем, каким он
хочет, практиковать вещи, которые он изучил, и держать ситуацию под своим контролем.
- Изучение
социальных правил.
- Решать
проблемы. Воображаемые сцены учат ребенка мыслить творчески в реальной
жизни.
Как развить воображение
5-летнего ребенка
Рассказывать свои собственные выдуманные истории так же хорошо для вашего
ребенка, как чтение книги вместе. Ваши рассказы заложат основу для создания своих
собственных персонажей и сюжетов.
Когда ваш малыш изобретает сценарий и сюжетную линию, персонажей ("Я — учитель,
а ты – ученик"), он развивает социальные и вербальные навыки. Малыш также будет
решать эмоциональные проблемы, когда он воссоздает сцены, которые включают в
себя чувство радости, грусти, страха или безопасности. Ребенок разрабатывает понимание
причины и следствия, поскольку воображает, как вы или его друг будете вести
себя в конкретной ситуации.
Обеспечьте реквизит для игры. Пластиковые браслеты становятся драгоценными камнями,
а старые коврики для ванной превращаются в волшебные ковры. "Подогрейте"
воображение ребенка – превратите картонную коробку в космический корабль с
помощью красок и цветной бумаги вместе с
малышом!
Ограничьте просмотр телевизора.
Ранее "Комментарии" публиковали некоторые из наиболее распространенных вопросов детей о смерти, а также рекомендации для ответа на них так, чтобы было
понятно пятилетним детям.
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