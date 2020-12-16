Развитие малыша в первый год жизни

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Седлецкая Татьяна
Фото: wallbox
Для того чтобы ребенок спокойно бодрствовал
самостоятельно, ему нужны игрушки. С конца первого месяца жизни следует
подвесить над кроваткой яркий шарик или погремушку на уровне груди ребенка на высоте 50-60 сантиметров. Время от времени
игрушку надо приводить в движение, чтобы привлечь к ней внимание ребенка.
С 2,5 – 3 месяцев, кроме высоко подвешенной игрушки,
предназначенной для рассматривания, нужно подвесить погремушку пониже, на такой
высоте, чтобы ребенок, производя хаотические движения руками, наталкивался бы
на эту игрушку. Это важно для развития в дальнейшем навыка произвольного
хватания. К 5 месяцам дети обычно овладевают навыком произвольного хватания,
берут игрушку из рук взрослого, а к 6 месяцам могут взять лежащую рядом
игрушку, поэтому подвешивать ее уже не нужно.
Важно!
Ни
в коем случае не следует сажать детей, которые еще не научились садиться
самостоятельно. Позвоночник ребенка, еще не умеющего самостоятельно садиться,
не готов к этой позе. Кроме того, создается привычка проводить бодрствование в
сидячей позе, что мешает развитию движений и задерживает овладение ходьбой.
Развитию двигательных навыков, а также укреплению организма способствует массаж
и гимнастика, которые родители могут проводить сами, ознакомившись с
правильными приемами их выполнения.
Высаживание
на горшок. Когда ребенок научится самостоятельно садиться, а это бывает обычно в 8-9
месяцев, пора начинать высаживать его на горшок. Раньше такого возраста делать
этого не следует. Сначала малыш приучается контролировать позывы к стулу,
позднее к мочеиспусканию. Нужно проследить, в какое время дня ребенок имеет
стул, и высаживать в это время. Более или менее регулярно проситься дети
начинают к полутора годам. Но и после этого возможны еще "срывы", которые у
здоровых детей, как правило, сами собой проходят.
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