Развитие малыша в первый год жизни

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Для того чтобы ребенок спокойно бодрствовал самостоятельно, ему нужны игрушки. С конца первого месяца жизни следует подвесить над кроваткой яркий шарик или погремушку на уровне груди ребенка на высоте 50-60 сантиметров. Время от времени игрушку надо приводить в движение, чтобы привлечь к ней внимание ребенка.

С 2,5 – 3 месяцев, кроме высоко подвешенной игрушки, предназначенной для рассматривания, нужно подвесить погремушку пониже, на такой высоте, чтобы ребенок, производя хаотические движения руками, наталкивался бы на эту игрушку. Это важно для развития в дальнейшем навыка произвольного хватания. К 5 месяцам дети обычно овладевают навыком произвольного хватания, берут игрушку из рук взрослого, а к 6 месяцам могут взять лежащую рядом игрушку, поэтому подвешивать ее уже не нужно.

Важно! Ни в коем случае не следует сажать детей, которые еще не научились садиться самостоятельно. Позвоночник ребенка, еще не умеющего самостоятельно садиться, не готов к этой позе. Кроме того, создается привычка проводить бодрствование в сидячей позе, что мешает развитию движений и задерживает овладение ходьбой. Развитию двигательных навыков, а также укреплению организма способствует массаж и гимнастика, которые родители могут проводить сами, ознакомившись с правильными приемами их выполнения.

Высаживание на горшок. Когда ребенок научится самостоятельно садиться, а это бывает обычно в 8-9 месяцев, пора начинать высаживать его на горшок. Раньше такого возраста делать этого не следует. Сначала малыш приучается контролировать позывы к стулу, позднее к мочеиспусканию. Нужно проследить, в какое время дня ребенок имеет стул, и высаживать в это время. Более или менее регулярно проситься дети начинают к полутора годам. Но и после этого возможны еще "срывы", которые у здоровых детей, как правило, сами собой проходят.

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