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Пять способов увеличить активность детей

Эксперты говорят, что ученикам младших классов требуется минимум 60 минут физической активности каждый день. Читайте дальше, чтобы узнать 5 способов, как увеличить активность ребенка на протяжении дня

сегодня, 15:05
Автор:

Седлецкая Татьяна


Пять способов увеличить активность детей

Фото: avtobabi22

Больше времени проводите с ребенком на улице

Дети, как правило, ведут себя более активно – бегают, прыгают, лазают – на открытом воздухе, чем в квартире. Найдите несколько безопасных мест для игры на свежем воздухе для своего ребенка и возьмите с собой его приятеля. Прихватите с собой воздушного змея, мяч, велосипеды, скакалки, самокаты или скейтборды.

Покажите хороший пример

Вы, конечно, уже знаете: то, что вы говорите, влияет на то, как говорит ваш ребенок, а то, что вы едите, влияет на его рацион. То же самое касается и упражнений — на уровень активности вашего ребенка влияет то, как вы проводите свободное время. Найдите время, чтобы заняться йогой или танцевальной тренировкой, и мотивируйте своего ребенка присоединиться к вам.

Тренируйтесь вместе

Постройте свой ежедневный график так, чтобы тренироваться вместе. Или же выходите на улицу после ужина на прогулку, чтобы рассматривать звезды или искать в траве светлячков, вместо того, чтобы сидеть на диване у телевизора. В выходные дни убедитесь, что ваши семейные прогулки являются активными, например, катание на санках в парке или на велосипеде.

Поддерживайте любимый вид спорта вашего ребенка

Исследователи обнаружили, что дети, родители которых активно поощряют их физические занятия и подбадривают их, гораздо чаще придерживаются активного образа жизни, чем дети, чьи родители не проявляют большого энтузиазма. Не имеет значения, какой вид спорта выберет ваш ребенок — плавание, катание на коньках или стрельбу из лука – самое главное, чтобы вы поддерживали это увлечение.

Семейные фитнес-каникулы

Сделайте физическую активность важным атрибутом семейного отпуска. Ищите семейные места для отдыха, которые обеспечивают легкий доступ к разным видам деятельности, например, прокат каноэ возле озера, где можно кататься, туристические маршруты и прокат велосипедов и т.д. Возьмите отпуск в зимний период и катайтесь на санях, снегоходах или беговых лыжах. Также поищите в интернете интересные варианты летних лагерей для своего ребенка, которые учат новым навыкам, например, катание на лошадях, беговые лыжи или катание на роликовых коньках. 


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