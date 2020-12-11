Признаки жестокого обращения с детьми

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Седлецкая Татьяна
Фото: duma.gov
Некоторые родители игнорируют признаки жестокого обращения, потому что не
хотят прямо смотреть в лицо происходящему. Большинство лиц, злоупотребляющих
насилием, являются членами семьи, что усложняет ситуацию.
Что вы можете сделать?
Внимательно следите за физическими признаками жестокости и поведением
малыша. Некоторые родители обнаруживают такие признаки жестокого обращения с
ребенком, как внутреннее кровотечение и травмы, только тогда, когда отводят своего
ребенка к врачу, потому что он не перестанет плакать или чрезмерно суетлив.
Эмоциональное насилие (например, угрозы или постоянная критика) еще труднее
обнаружить.
Ребенок, подвергшийся насилию,
может:
- плакать и начинать сильно сопротивляться, когда пришло время пойти в
детский сад или к няне, или казаться испуганным рядом с воспитателем или другим
взрослым;
- приходить домой с необъяснимыми синяками, ссадинами, ожогами, сломанными
костями, подбитыми глазами, порезами, следами укуса или другими травмами.
Повторные травмы любого типа являются предупреждающим знаком.
- отображать поведенческие проблемы или изменения, например, избегать прикосновений
родителей или становиться чрезмерно раздражительным.
- стать менее разговорчивым или прекратить общение почти полностью, а также
начать проявлять такие признаки расстройства речи, как заикание;
- жалуется на головные боли или боли в животе, которые не имеют медицинских
причин.
- у ребенка появились ночные кошмары, прерывистый и беспокойный сон.
Ребенок также может вести себя так, словно он ждет чего-то плохого.
- вести себя скрытно, хочет находиться в одиночестве большую часть времени.
Однако имейте в виду, что большинство детей, которые подверглись сексуальному
насилию, не имеют никаких физических признаков или жалоб.
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