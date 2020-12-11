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Признаки жестокого обращения с детьми

Если ваш ребенок проводит какое-то время вдали от вас - будь то с няней, с близким другом, родственником или в детском саду - естественно, что вы беспокоитесь о его безопасности. И вы, вероятно, задавались вопросом - сможете ли вы понять, если с вашим малышом плохо обращались?

сегодня, 10:03
Автор:

Седлецкая Татьяна


Признаки жестокого обращения с детьми

Фото: duma.gov

Некоторые родители игнорируют признаки жестокого обращения, потому что не хотят прямо смотреть в лицо происходящему. Большинство лиц, злоупотребляющих насилием, являются членами семьи, что усложняет ситуацию.

Что вы можете сделать?

Внимательно следите за физическими признаками жестокости и поведением малыша. Некоторые родители обнаруживают такие признаки жестокого обращения с ребенком, как внутреннее кровотечение и травмы, только тогда, когда отводят своего ребенка к врачу, потому что он не перестанет плакать или чрезмерно суетлив. Эмоциональное насилие (например, угрозы или постоянная критика) еще труднее обнаружить.

Ребенок, подвергшийся насилию, может:

- плакать и начинать сильно сопротивляться, когда пришло время пойти в детский сад или к няне, или казаться испуганным рядом с воспитателем или другим взрослым;

- приходить домой с необъяснимыми синяками, ссадинами, ожогами, сломанными костями, подбитыми глазами, порезами, следами укуса или другими травмами. Повторные травмы любого типа являются предупреждающим знаком.  

- отображать поведенческие проблемы или изменения, например, избегать прикосновений родителей или становиться чрезмерно раздражительным.

- стать менее разговорчивым или прекратить общение почти полностью, а также начать проявлять такие признаки расстройства речи, как заикание;

- жалуется на головные боли или боли в животе, которые не имеют медицинских причин.

- у ребенка появились ночные кошмары, прерывистый и беспокойный сон. Ребенок также может вести себя так, словно он ждет чего-то плохого.

- вести себя скрытно, хочет находиться в одиночестве большую часть времени.

Однако имейте в виду, что большинство детей, которые подверглись сексуальному насилию, не имеют никаких физических признаков или жалоб.


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